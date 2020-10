धक्कादायक! पोलिसांनी तक्रार न घेतल्यानं सामूहिक बलात्कार पीडितेची आत्महत्या; 3 आरोपींना अटक

​भोपाळ - उत्तर प्रदेशातील हाथरस इथं पोलिसांची दडपशाही दिसत असताना आता मध्य प्रदेशात धक्कादायक अशी घटना घडली आहे. नरसिंहपूरमधील चिचली गावात एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून न घेतल्यानं महिलेनं 2 ऑक्टोबरला आत्महत्या केली. त्यानंतर डोळे उघडलेल्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली.

​दरम्यान, या प्रकरणावरून मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी बेजबाबदारपणा करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पोलिस स्टेशन प्रभारी मिश्रीलाल यांना अटक करण्यात आली आहे. तर या प्रकरणातील तीन आरोपींना अटक झाली. याशिवाय अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक आणि एसडीओपींना हटवण्यात आलं आहे.

नरसिंहपूरमधील चिंचली गावात सामूहिक बलात्कार पीडितेनं आत्महत्या केली. पीडितेच्या पतीने आरोप केला की, बलात्कार करणाऱ्या नराधमांची तक्रार करण्यासाठी तिने अनेकदा पोलिसात धाव घेतली पण एफआय़आर दाखल करून घेण्यात आला नाही. अखेर पीडितेने आत्महत्या केल्यानंतर पोलिसांनी कारवाईसाठी धावाधाव केली. जेव्हा हे प्रकरण मुख्यमंत्री शिवराज यांच्यापर्यंत पोहोचले तेव्हा या प्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

Madhya Pradesh: A woman who was allegedly gang-raped by three men in Narsinghpur was found hanging y'day (2nd Oct).

Police said, "She had visited police station on Sept 28 to file complaint but it wasn't registered. We've registered a case now & arrested 2 accused." (2.10.2020) pic.twitter.com/a5tT89QCk5

