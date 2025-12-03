देश

१९८४ ची ती रात्र! झोपलेल्या शहराला गॅसने गाठलं… पुढे जे झालं ते कल्पनाही करू शकत नाही! अंगावर काटा आणणारी सत्यकथा

Bhopal Gas Tragedy 1984 Full Story : भारताच्या इतिहासातील ही तारीख कोणीही विसरू शकत नाही. ती तारीख होती २-३ डिसेंबर. १९८४ मध्ये याच दिवशी भोपालमध्ये गॅस गळती दुर्घटना घडली होती. या घटनेला आज ४१ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं? जाणून घ्या...
Shubham Banubakode
Updated on

Bhopal Gas Tragedy 1984: वर्ष होतं १९८४....नोव्हेंबरचा महिना संपून दोनच दिवस झाले होते. हिवाळा असल्याने प्रचंड थंडीही होती. रात्री सर्वजण ब्लँकेट घेऊन गाढ झोपेत होते. रात्री झोपताना आपण सकाळचा सूर्य पाहू शकणार नाहीत, याची साधी कल्पनाही कुणी केली नव्हती. भारताच्या इतिहासातील ती रात्र एक काळ्या अध्यायासारखी होती. एका क्षणात हजारोंनी जीव गमावला. इतकच नाही तर पुढे कित्येक पिढ्यांनी ते दु:खं सहन केलं.

