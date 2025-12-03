१९८४ ची ती रात्र! झोपलेल्या शहराला गॅसने गाठलं… पुढे जे झालं ते कल्पनाही करू शकत नाही! अंगावर काटा आणणारी सत्यकथा

Bhopal Gas Tragedy 1984: वर्ष होतं १९८४....नोव्हेंबरचा महिना संपून दोनच दिवस झाले होते. हिवाळा असल्याने प्रचंड थंडीही होती. रात्री सर्वजण ब्लँकेट घेऊन गाढ झोपेत होते. रात्री झोपताना आपण सकाळचा सूर्य पाहू शकणार नाहीत, याची साधी कल्पनाही कुणी केली नव्हती. भारताच्या इतिहासातील ती रात्र एक काळ्या अध्यायासारखी होती. एका क्षणात हजारोंनी जीव गमावला. इतकच नाही तर पुढे कित्येक पिढ्यांनी ते दु:खं सहन केलं. .भारताच्या इतिहासातील ही तारीख कोणीही विसरू शकत नाही. ती तारीख होती २-३ डिसेंबर. १९८४ मध्ये याच दिवशी मध्यप्रदेशच्या भोपालमध्ये गॅस गळती दुर्घटना घडली होती. या घटनेला आज ४१ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. या घटनेनं देशच नाही, संपूर्ण जग हादरलं होतं. या घटनेनं केवळ नागरिकांचा जीव घेतला नाही, तर कित्येक पिढ्या बरर्बाद केल्या. अनेकांना कायमचं पूर्ण वा अंशतः अपंगत्व आलं. ती रात्री इतकी भयंकर होती, पीडितांनी जगण्यापेक्षा मृत्यूला कवटाळणं योग्य वाटत होतं. संपूर्ण भोपाळ शहर त्यादिवशी एका गॅस चेंबर प्रमाणे झालं होतं. या घटनेमुळे समाजातील अमानवी वृत्तीचे अनेक आविष्कार जगासमोर आले होते..Bhopal Gas Tragedy : पीडितांना भरपाईची रक्कम वाढवण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.भोपाळ शहराच्या मध्यवस्तीत असलेल्या युनियन कार्बाईड कॉर्पोरेशन या कंपनीच्या आवारात असलेल्या मोठमोठ्या टाक्यांमध्ये अनेक प्रकारची रसायने साठवून ठेवण्यात आली होती. २ डिसेंबर, १९८४च्या मध्यरात्री या टाक्यांमधून गळती सुरू झाली आणि अवघ्या दीड तासात ४० टनांहून अधिक मिथेल आयसोसायनेट या विषारी वायूची गळती झाली. माहितीनुसार, टाकी क्रमांक ६१० मध्ये सर्वात आधी गळती सुरु झाली होती..काही क्षणात विषारी वायू मोठ्या वेगाने पसरू लागला. हा वायू हवेपेक्षा जड असल्यामुळे तो जमिनीलगतच पसरला व कारखान्याच्या समोरच असलेल्या जयप्रकाश नगर या वस्तीत शिरला. यावेळी झोपलेल्या लोकांना एकदम श्वासाचा त्रास होऊन खोकला येऊ लागला. डोळ्यांची आग होऊ लागली. गुदमरायला लागलेली ही माणसं झोपेतून उठून वाट फुटेल तिकडे धावू लागली. काय होतंय त्यांना काहीच कळत नव्हत. यात हजारो माणसं आणि मुलं मृत्युमुखी पडली..Sadhvi Pragya : मी त्यांना कधीच मनापासून माफ करणार नाही... साध्वी प्रज्ञा सिंह यांच्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असं का म्हणाले होते? \n.दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ३ डिसेंबरच्या सकाळी या घटनेचं भयावह चित्र देशासमोर होतं. बघावं तिकडे मृतदेहाचे खच पडले होते. ज्या रस्त्यांवर कधीकाळी मुलांच्या हसण्याचे आवाज असायचे, त्याच रस्त्यावर आता माणसं आणि प्राणी पडले होते. या शिवाय रुग्णालयातही शेकडो माणसं मृत्युमुखी पडली होती. या दुर्घटनेत एकूण २० हजार माणसांना हकनाक आपले प्राण गमवावे लागले होते. याशिवाय ५ लाखांहून अधिक नागरिकांना कायमचं अपंगत्व आलं होतं. ज्या कंपनीत ही दुर्घटना घडली, त्या कंपनीने कमालीचा निष्काळजीपणा दाखवला. त्यांनी सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास उशीर केला. इतकतच नाही या कंपनीचा मालकही एका रात्रीत देश सोडून पळाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.