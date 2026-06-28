१०० पुरुष, १५ महिलांशी शारीरिक संबंध, रात्रीच्या वेळी दारु पाजायचा अन्...; HIV पॉझिटीव्ह डिलीवरी बॉय निघाला सायको किलर

भोपाळमधील कटारा हिल्स हत्या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला असून पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. चौकशीदरम्यान या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. आरोपीचे १०० हून अधिक पुरुषांशी तसेच १५ महिलांशी शारीरिक संबंध असल्याचा दावा त्याने चौकशीत केला आहे. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करणारा हा तरुण प्रत्यक्षात अत्यंत विकृत मानसिकतेने गुन्हे करत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी डिलिव्हरीचे काम करत होता. त्यामुळे त्याला शहरातील रस्ते आणि सुनसान भागांची चांगली माहिती होती. रात्रीच्या वेळी तो शहरात फिरत असे आणि एकटे दिसणाऱ्या व्यक्तींना पैशांचे आमिष दाखवून किंवा दारू पाजून आपल्या जाळ्यात ओढत असे..चौकशीत आरोपीने १०० हून अधिक पुरुष आणि १५ महिलांशी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे त्याच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. त्याचा मोबाईल जप्त करण्यात आला असून सोशल मीडिया अकाउंट्स, चॅट्स आणि इतर डिजिटल पुरावे तपासले जात आहेत..या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपी एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे त्याने जाणीवपूर्वक इतरांना संसर्ग करण्याचा प्रयत्न केला होता का, याचाही तपास सुरू आहे..हत्येच्या दिवशी आरोपीने मृत व्यक्तीला आधी भरपूर दारू पाजली. तो बेशुद्ध झाल्यानंतर त्याला ओढत पुलाखाली नेले आणि मोठ्या दगडावर त्याचे डोके आपटून त्याची हत्या केली. त्यानंतर मृतदेहासोबतही विकृत कृत्य केल्याची कबुली त्याने दिली आहे. सध्या आरोपी ३० जूनपर्यंत पोलिस कोठडीत असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.