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Municipal Corporation protest : महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळले; महापौरांची गाडी पेटवण्याचा प्रयत्न, एक कर्मचारी जखमी

Bhopal mayor Malti Rai car fire : मध्य प्रदेशातील भोपालमध्ये महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळले. संतप्त कर्मचाऱ्याने महापौर मालती राय यांच्या गाडीवर जळते कागद टाकून आग लावण्याचा प्रयत्न केला.
bhopal Municipal Corporation protest

bhopal Municipal Corporation protest

esakal

Sandeep Shirguppe
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Bhopal Municipal Corporation protest : मध्य प्रदेशातील भोपाल नगर निगम मुख्यालयातील अटल भवन येथे सोमवारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान गोंधळाची घटना घडली. एका कर्मचाऱ्याने महापौर मालती राय यांच्या वाहनावर आगीचे कागदी गोळे फेकल्याने गाडीला अचानक आग लागली. वाहनातून आगीच्या ज्वाळा उठताच निगम परिसरात काही काळ वातावरण तणावाचे बनले. घटनेनंतर उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी राम सिंह यादव हे कर्मचारी जखमी झाले. काही वेळातच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले.

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