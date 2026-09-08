Municipal Corporation protest : महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळले; महापौरांची गाडी पेटवण्याचा प्रयत्न, एक कर्मचारी जखमी

Bhopal Municipal Corporation protest : मध्य प्रदेशातील भोपाल नगर निगम मुख्यालयातील अटल भवन येथे सोमवारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान गोंधळाची घटना घडली. एका कर्मचाऱ्याने महापौर मालती राय यांच्या वाहनावर आगीचे कागदी गोळे फेकल्याने गाडीला अचानक आग लागली. वाहनातून आगीच्या ज्वाळा उठताच निगम परिसरात काही काळ वातावरण तणावाचे बनले. घटनेनंतर उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी राम सिंह यादव हे कर्मचारी जखमी झाले. काही वेळातच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आले..नगर निगमच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कर्मचारी आंदोलन करण्यासाठी आले होते. याचदरम्यान हा प्रकार घडला. कर्मचारी संघटनेशी संबंधित सुनील गायकवाड यांनी महापौर मालती राय यांच्या वाहनाला आग लावल्याची घटना समोर आली..घटनेची माहिती मिळताच नगर निगम आयुक्त संस्कृती जैन यांनी आरोपी कर्मचाऱ्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांकडून संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू असून, आग लावण्यामागील कारणांसह घटनाक्रमाची चौकशी केली जात आहे..Madhya Pradesh Handicrafts: दुबईत चंदेरी-महेश्वरी साड्यांची हवा; MP च्या समृद्ध हस्तकलेचे जागतिक प्रदर्शन मुख्यमंत्र्यांचा जागतिक उद्योजकांशी संवाद.अॅडिशनल कमिशनर वरुण अवस्थी यांनी सांगितले की, नगर निगमच्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला असून भोपालच्या महापौरांच्या वाहनाला आग लावण्याचा प्रकार घडला आहे. सुनील गायकवाड यांनी केलेले कृत्य निंदनीय असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.