SC च्या समितीतून एकाचा काढता पाय; शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आधीच माघार

नव्या कृषी कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज 50 वा दिवस आहे. या कायद्यांच्या संवैधानिक वैधतेबाबत दाखल केलेल्या याचिकांवर गेल्या बुधवारी सुप्रीम कोर्टाकडून सुनावणी करण्यात आली. या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं होतं. एकतर तुम्ही या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती आणा अन्यथा आम्ही आणू असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगितीचा निर्णय दिला होता. सोबतच या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली होती. ही समिती याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करुन तोडगा काढणार आहे. मात्र, या समितीसमोर न जाण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनानी निर्णयानंतर जाहीर केला होता.

कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे. या चारही सदस्यांनी याआधी या कृषी कायद्यांचे समर्थन केलेलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या निष्पक्षतेवर जोरदार चर्चा सुरु आहे. या दरम्यानच यातील भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून काढता पाय घेतला आहे.

Bhupinder Mann, a member of the SC-formed committee over #FarmLaws, recuses himself from it.

"In view of prevailing sentiments & apprehensions amongst farm unions & public, I'm ready to sacrifice any position so as not to compromise Punjab & farmers' interests," his letter reads

