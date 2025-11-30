Accident News: भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची सहा वाहनांना धडक; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक लोक गंभीर जखमी

बिहारच्या मोतिहारी-गोपालगंज राष्ट्रीय महामार्गावरील कोटवा पोलीस स्टेशन परिसरातील दिपू मोरजवळ एका भरधाव ट्रकने सहा वाहनांना धडक दिली. ट्रकने पाच दुचाकी आणि एका ई-रिक्षाला धडक दिली. ज्यामुळे पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि सहा जण जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोटवा पोलीस स्टेशन परिसरातील दीपक मोडजवळ एका भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला. इतर सहा जण जखमी झाले. .गावकऱ्यांच्या मदतीने सर्वांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अपघात इतका भीषण होता की दुचाकी आणि ई-रिक्षा चालवणाऱ्यांसह पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला. कोटवा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी प्रत्युष कुमार विक्की यांनी सांगितले की, घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. .मेंहदी लागताच नवरीचा कारनामा; नवरदेवाला अखेर मेहुणीबरोबर करावं लागलं लग्न; असं काय घडलं?.स्थानिकांनी सांगितले की, घटनेदरम्यान चालकाचे ट्रकवरील नियंत्रण सुटले. ज्यामुळे तो इतर अनेक वाहनांना धडकला. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे. पोलिसांनी सर्व मृतदेह ताब्यात घेतले आहेत. शवविच्छेदनासाठी मोतिहारीच्या सदर रुग्णालयात पाठवले आहेत. तर जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .जखमींपैकी दोघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वृत्त आहे. मृतांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. त्यांची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या घटनेनंतर, राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली, ज्यामुळे वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. संतप्त लोकांनी रस्ताही रोखला. लोकांचा आरोप आहे की येथे नियमितपणे अपघात होतात, परंतु प्रशासन कोणतीही कारवाई करत नाही. पोलिस परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.