देश

Accident News: भीषण अपघात! भरधाव ट्रकची सहा वाहनांना धडक; ५ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक लोक गंभीर जखमी

Truck Accident Update: ट्रक अनियंत्रित झाला, बॅरिकेड तोडून सर्व्हिस लेनमध्ये घुसला. त्यानंतर तो एका ऑटोरिक्षाला आणि नंतर दोन-तीन मोटारसायकलींना धडकला. यात काहींचा मृत्यू झाला आहे.
Bihar Truck Accident

Bihar Truck Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बिहारच्या मोतिहारी-गोपालगंज राष्ट्रीय महामार्गावरील कोटवा पोलीस स्टेशन परिसरातील दिपू मोरजवळ एका भरधाव ट्रकने सहा वाहनांना धडक दिली. ट्रकने पाच दुचाकी आणि एका ई-रिक्षाला धडक दिली. ज्यामुळे पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आणि सहा जण जखमी झाले. मिळालेल्या माहितीनुसार, कोटवा पोलीस स्टेशन परिसरातील दीपक मोडजवळ एका भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाला. इतर सहा जण जखमी झाले.

Loading content, please wait...
Bihar
accident
accident news
accident death
accident case
Accident Death News
accident news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com