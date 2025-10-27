देश

Bihar Election : बिहार निवडणुकीच्या प्रचारातून राहुल गांधी गायब! काँग्रेसची वेगळी रणनीती चर्चेत, भाजप संधीचा घेणार फायदा?

Rahul Gandhi missing from Bihar election campaign : बिहार निवडणुकीत राहुल गांधींची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरली आहे. तेजस्वी यादव प्रचाराचे नेतृत्व करत आहेत, तर काँग्रेसकडून ही एक रणनीती असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
Bihar Election 2025 : बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता चांगलाच तापला आहे. भाजपकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक केंद्रीय नेते, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री प्रचाराच्या रणांगणात उतरले आहेत.

