Bihar Exit Polls : १५ पैकी १४ एक्झिट पोल 'एनडीए'च्या बहुमतावर ठाम! पोल डायरीचा अंदाज निकालाशी सर्वाधिक जुळला

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात एनडीएने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. तत्पूर्वी मतदानानंतर सुमारे १५ एक्झिट पोल जाहीर झाले होते आणि ज्यापैकी १४ एक्झिट पोलमध्ये एनडीएला बहुमत मिळेल, असे भाकीत केले होते. 'एक्झिट पोलमध्ये महाआघाडीला फारच कमी आघाडी मिळेल किंवा बहुमताच्या आसपास दाखवले गेले होते. तर तिसरी आघाडी म्हणवून घेणाऱ्या जनसुराज पक्षाला बहुतेक एक्झिट पोलनी स्थान दिले नव्हते. .बिहारच्या २४३ जागांवर मतदान झाल्यानंतर अनेक निवडणूक सर्वेक्षण कंपन्या आणि संशोधन संस्थांनी अंदाज जाहीर केले. त्यात पोल डायरी, प्रजा पोल ॲनालिटिक्स, मॅट्रिज- आयएएनएस, टीआयएफ रिसर्च, पी-मार्क, पीपल्स पल्स, डीव्ही रिसर्च, जेव्हीसी पोल, पीपल्स इनसाइट, पोलस्ट्रॅट, चाणक्य स्ट्रॅटेजीज, कामाख्या ॲनालिटिक्स, एआय पॉलिटिक्स, ॲक्सिस माय इंडिया, टुडेज चाणक्य यांचा समावेश होता..पोल डायरीने एनडीएला १८४ ते २०९ तर आरजेडीला ३२ ते ४९ जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता आणि हाच अंदाज जुळत असल्याचे दिसून येते. यानंतर प्रज्ञा पोल ॲनालिटिक्सने भाजपला १८६ तर आरजेडीला ५० तर अन्य पक्षांना सात जागा दिल्या होत्या. .कामाख्य ॲनालिटिक्सने एनडीएला १८७ ते १६७ जागा तर महाआघाडीला ५४ ते ७४ जागा मिळतील असे म्हटले हेाते. एआय पॉलिटिक्सने एनडीए व महाआघाडीत काट्याची टक्कर तर ॲक्सिस माय इंडियाने एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे म्हटले होते.