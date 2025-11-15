देश

Bihar Exit Polls : १५ पैकी १४ एक्झिट पोल 'एनडीए'च्या बहुमतावर ठाम! पोल डायरीचा अंदाज निकालाशी सर्वाधिक जुळला

NDA's Clear Majority Predicted : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून, मतदानोत्तर जाहीर झालेल्या १५ पैकी १४ एक्झिट पोलने एनडीएला बहुमत मिळेल, असे भाकीत केले होते, ज्यात पोल डायरीचा (NDA: १८४ ते २०९) अंदाज निकालाशी सर्वाधिक जुळत असल्याचे दिसून आले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात एनडीएने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. तत्पूर्वी मतदानानंतर सुमारे १५ एक्झिट पोल जाहीर झाले होते आणि ज्यापैकी १४ एक्झिट पोलमध्ये एनडीएला बहुमत मिळेल, असे भाकीत केले होते. ‘एक्झिट पोलमध्ये महाआघाडीला फारच कमी आघाडी मिळेल किंवा बहुमताच्या आसपास दाखवले गेले होते. तर तिसरी आघाडी म्हणवून घेणाऱ्या जनसुराज पक्षाला बहुतेक एक्झिट पोलनी स्थान दिले नव्हते.

