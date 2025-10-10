देश

Hemant Soren on Bihar Election : हेमंत सोरेन यांनी वाढवलं RJDचं टेन्शन? बिहार निवडणुकीसाठी केली ‘ही’ मोठी मागणी!

Bihar Assembly Election 2025 : दुसरीकडे सूत्रांच्या माहितीनुसार जेएमएम नंतर सीपीआय(एमलएल)ने महाआघाडीत टेन्शन वाढवलं आहे.
Hemant Soren’s Jharkhand Mukti Morcha’s latest political stance adds pressure on RJD ahead of the Bihar Assembly elections.

Hemant Soren’s Jharkhand Mukti Morcha’s latest political stance adds pressure on RJD ahead of the Bihar Assembly elections.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Jharkhand Mukti Morcha increases RJD’s tension: हेमंत सोरेन यांचा पक्ष झारखंड मुक्ती मोर्चा (JMM)ने RJDला १२ जागांची यादी सोपवली आहे. सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली की, बिहारमध्ये जेएमएम १२ जगांवर निवडणूक लढवू इच्छित आहे. प्राप्त माहितीनुसार झारखंड मुक्ती मोर्चाला तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती आण चकाई या जागा हव्या आहेत. 

तर सूत्रांच्या माहितीनुसार RJD दोनपेक्षा अधिक जागा देण्यास तयार नाही. झारखंड विधानसभा निवडणुकीत जेएमएमने राजदला केवळ सात जागा दिल्या होत्या. आता जेएमएम बिहारमध्ये १२ जागांची मागणी करत आहे. या सर्व जागा त्या जिल्ह्यांमधील आहेत, ज्यांची सीमा झारखंडला लागून आहे.

दुसरीकडे सूत्रांच्या माहितीनुसार जेएमएम नंतर सीपीआय(एमलएल)ने महाआघाडीत टेन्शन वाढवलं आहे. सीपीआय(एमएल) पक्षाने राजदच्या १९ जागांचा प्रस्ताव धुडकावला आहे. पक्ष ३० जागांवर अडून बसला आहे आणि या जागांची यादीही तेजस्वी यादव यांना सोपवली आहे. बिहारमध्ये मागील विधानसभा निवडणुकीत सीपीआय(एमएल) लिबरेशन यांनी १९ जागांवर आपले उमेदवार उतरवले होते, ज्यामध्ये १२ जागांवर विजय मिळवला होता.

Hemant Soren’s Jharkhand Mukti Morcha’s latest political stance adds pressure on RJD ahead of the Bihar Assembly elections.
Prashant Kishor Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर निवडणूक लढवणार नाही? ; जन सूराज पार्टीची पहिली उमेदवार यादी जाहीर

दरम्यान, प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज पक्षाने बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी ५१ उमेदवारांची यादी जाहीर केली. उमेदवारांमध्ये अनुसूचित जातींमधील सात, अतिमागास वर्गातील १७, मागासवर्गातील ११, अल्पसंख्याक समाजातील आठ आणि सर्वसाधारण गटातील आठ जणांचा समावेश आहे.

Hemant Soren’s Jharkhand Mukti Morcha’s latest political stance adds pressure on RJD ahead of the Bihar Assembly elections.
Bihar Assembly Election 2025: बिहार निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करत, ‘ECI’ने मतदारांनाही केल्या १० महत्त्वाच्या सूचना!

पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर प्रथमच जनसुराज पक्ष निवडणूक लढवित आहे. राजकीय रणनितीकार आणि जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी निवडणूक लढविण्यासाठी वर्गणी देण्याचे आवाहन केले असून त्यासाठी मोहिमही सुरू केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Vidhansabha Election
Bihar Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com