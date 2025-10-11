देश

Bihar Assembly Election : बिहार निवडणुकीसाठी I.N.D.I.A आघाडीचे जागा वाटपाचे सूत्र ठरले? ; लवकरच घोषणा!

esakal
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

INDIA Alliance Finalizes Seat Sharing Formula in Bihar : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. काही पक्षाने आपली पहिली उमेदवारी यादी जाहीर केली आहे, तर सत्ताधारी एनडीए आणि विरोधी पक्षांची इंडिया आघाडी यांचे जागा वाटप अद्याप जरी अधिकृतरित्या जाहीर झालेले नसले, तरी दोन्ही आघाड्याचे जागा वाटपाचे सूत्र हे निश्चित झाले असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. 

प्राप्त माहितीनुसार इंडिया आघाडीचे जागा वाटप निश्चित झाले असून, ते कधीही जाहीर होवू शकते. या पार्श्वभूमीवर जाणून घेऊयात सूत्रांच्या माहितीनुसार महाआघाडीत कोणत्या राजकीय पक्षाला किती जागा मिळाल्या आहेत.

राजद – १३४-१३५, काँग्रेस – ५४-५५, एमएल- २१-२२, सीपीआय – ०६, सीपीआय -०४, व्हीआयपी- १५-१६, जेएमएम, आरएलजेपी, आयआयपी मिळून सहा ते सात जागा.

Bihar Election NDA Seat Sharing : बिहार निवडणुकीसाठी 'NDA'चा जागा वाटपाचा फॉर्म्यूला ठरला? ; लवकरच होणार अधिकृत घोषणा!

सूत्रांच्या माहितीनुसार, महाआघाडी तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार घोषित करण्याबरोबरच तीन उपमुख्यमंत्र्यांचीही घोषणा करू शकते. आज(शनिवार) रात्रीपर्यंत या जागा वाटपाच्या सूत्रावर शिक्कामोर्तब होवून, रविवारी सकाळी अथवा मंगळवारी याची अधिकृत घोषणा केली जाऊ शकते.

Prashant Kishor Bihar Election 2025 : प्रशांत किशोर निवडणूक लढवणार नाही? ; जन सूराज पार्टीची पहिली उमेदवार यादी जाहीर

सूत्रांच्या माहितीनुसार, महाआघाडीत जवळपास दहा ते बारा जागा सोडल्या तर ९५ टक्के जागांवर एकमत झाले आहे. अधिकच्या जागांच्या अदलाबदलीवर घोळ कायम आहे. काँग्रेसच्य काही जागांवर राजदने दावा केला आहे. राजदच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेस अस्वस्थ आहे, परंतु त्यांच्याकडे सध्या कोणताही पर्याय नाही.

Congress
Vidhansabha Election
Bihar Politics

