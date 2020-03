बिहार निवडणुकीत नवा पक्ष; लंडनमध्ये शिकणाऱ्या पुष्पमचा आगामी मुख्यमंत्रिपदावर दावा

पाटणा : लंडनमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या एका तरुणीनं थेट बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदावर दावा केलाय. तिच्या या दाव्यामुळं बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचा अप्रत्यक्ष बिगुल वाजला आहे. नितीशकुमार यांच्या सरकारला खाली खेचण्यासाठी राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस एकत्रित मैदानात उतरण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडं पुष्पम प्रिया चौधरीच्या दाव्यामुळं बिहारमध्ये राजकीय चर्चांना उधाण आलंय.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बिहारमध्ये सर्वत्र रविवारच्या वर्तमानपत्रातील जाहिराती आणि पाटणामधील होर्डिंग्जमुळं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. पुष्पम प्रिया चौधरीनं आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्रिपदावर दावा केलाय. या वर्षा अखेरीस बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पुष्पम चौधरीच्या दाव्यामुळं सगळ्यांनी आश्चर्याने डोळे मोठे केले आहेत. मूळची बिहारचीच असलेली पुष्पम सध्या लंडनमध्ये शिक्षण घेत आहे. त्यामुळं ती निवडणुकीच्या आधीच बिहारमध्ये सक्रीय होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

राणा कपूर यांच्या कुटुंबाच्या 20 बनावट कंपन्या, येस बँकेतून सर्व व्यवहार

Bihar needs pace, Bihar needs wings, Bihar needs change. Because Bihar deserves better and better is possible. Reject bullshit politics, join Plurals to make Bihar run and fly in 2020. #PluralsHasArrived #ProgressiveBihar2020 pic.twitter.com/GiQU00oiJv

— Pushpam Priya Choudhary (@pushpampc13) March 8, 2020