Bihar Election: रात्री उशिरापर्यंत चालणार मतमोजणी, निवडणूक आयोगानं सांगितलं कारण

नवी दिल्ली Bihar Election 2020 - बिहार विधानसभा निवडणुकीचा मतमोजणी सुरु असतानाच निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होण्यास वेळ लागणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आतापर्यंत एक कोटींहून अधिक मतांची मोजणी झालेली आहे. पोलिंग बुथची संख्या यावेळी 63 टक्क्यांहून अधिक होती, असे निवडणूक उपआयुक्त चंद्रभूषण यांनी सांगितले. 2015 मध्ये 38 जागांवर पोलिंग बुथ होते. परंतु, यावेळी 58 पोलिंग बुथ आहेत.

बिहारचे मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकारी एचआर श्रीनिवास म्हणाले की, यावेळी सुमारे 4.10 कोटी मतदान झाले आहे. आतापर्यंत 92 लाख मतांची मोजणी झालेली आहे. पूर्वी 25-26 फेरीत मतमोजणी होत असत. यावेळी किमान 35 फेरीपर्यंत मतमोजणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतमोजणी रात्री उशिरापर्यंत सुरु राहू शकते.

हेही वाचा- Bihar Election : शिवसेनेच्या तुतारीचा आवाज दुमदुमलाच नाही; डिपॉझीट जप्त होण्याची चिन्हे

It has been clarified time & again that EVMs are robust & tamper-proof. Supreme Court upheld integrity of EVMs more than once. EC had also offered EVM challenge in 2017. Integrity of EVMs is without any doubt & merits no further clarification: Dy Election Commissioner Sudeep Jain pic.twitter.com/EqPT1AyyJR

— ANI (@ANI) November 10, 2020