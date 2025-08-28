देश

CM M. K. Stalin : 'मतदार यादीतून नाव वगळणे दहशतवादापेक्षाही गंभीर आणि भयानक'; मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांच्या इशाऱ्याचा काय अर्थ?

Tamil Nadu CM M.K. Stalin with Rahul Gandhi : बिहार निवडणुकीत ६५ लाख मतदार यादीतून गायब; स्टॅलिन यांचा गंभीर इशारा
CM M. K. Stalin
CM M. K. Stalinesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Stalin on Voter list Deletion : बिहार विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. पाटण्यात झालेल्या लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या मतदार हक्क यात्रेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या यात्रेत तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनीही सहभाग घेत इंडिया आघाडीला पाठिंबा दर्शविला.

Rahul Gandhi
Bihar
Tamil Nadu
Vote
Bihar Politics

