भाजपचा बालेकिल्ला सर केला! प्रशांत किशोरांचा विजय कसा शक्य झाला? विजयामागची 5 मोठी कारणं

जन सुराज पक्षाचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून थेट भाजपच्या बालेकिल्ल्यात विजय मिळवला आहे. त्यांनी भाजपचे उमेदवार नीरज सिन्हा यांचा तब्बल १८ हजार ९५३ मतांनी पराभव केला. या पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोर यांना ६३ हजार २०३ मते मिळाली, तर नीरज सिन्हा यांना ४४ हजार २५० मतांवर समाधान मानावे लागले. याशिवाय, आरजेडीच्या रेखा गुप्ता या १४ हजार ८५ मतांसह तिसऱ्या क्रमांकावर राहिल्या. प्रशांत किशोर यांच्या विजयामागील नेमकी कारणे काय, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे..खरं तर बांकीपूर हा भाजपचा बालेकिल्ला मानला जात होता. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन हे या मतदारसंघाचे आमदार होते. त्यांची राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि ही जागा रिक्त झाली. त्यानंतर प्रशांत किशोर यांनी सुरुवातीपासूनच बांकीपूरमध्ये जनसंपर्कावर भर दिला.लोकांमध्ये मिसळणे, मतदारांच्या भेटीगाठी घेणं, त्यांच्या हक्कांबाबत जनजागृती करणं आणि स्थानिक प्रश्नांवर सातत्यानं आवाज उठवणं, यामुळे त्यांनी मतदारांमध्ये विश्वास निर्माण केला. विशेषतः तरुणांना सध्याच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत जागरूक करण्यावर त्यांनी अधिक भर दिला. हे त्यांच्या विजयामागील महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे..Bankipur Election Result 2026 : भाजपाला मोठा धक्का! ३० वर्षांचा गड ढासळला; बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोरांचा दणदणीत विजय.या निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांनी तरुण मतदारांना मोठ्या प्रमाणावर आपल्या बाजूने वळवण्यात यश मिळवलं. नीट परीक्षेच्या वादामुळे आणि त्यासंदर्भातील आंदोलनाचा त्यांना फायदा झाल्याची चर्चा आहे. ज्येष्ठ मतदारांनी भाजपला साथ दिली, मात्र तरुणांनी प्रशांत किशोर यांना पसंती दिल्याचे चित्र दिसून आलं..बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याबाबत असलेली नाराजीही भाजपसाठी अडचणीची ठरल्याचे मानलं जात आहे. नितीश कुमार यांच्यानंतर सम्राट चौधरी यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवण्यात आली असली, तरी त्याबाबत अनेकांमध्ये नाराजी होती. विशेषतः तरुणांमध्ये त्यांच्याविषयी असंतोष असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच, जातीय समीकरणांच्या दृष्टीने भूमिहार, कुर्मी आणि काही इतर समाजघटकांमध्येही नाराजी होती. त्यामुळे कुर्मी समाजातील मतदारांचा मोठा कल प्रशांत किशोर यांच्या दिशेने वळल्याचं बोललं जात असून, जवळपास निम्मी कुर्मी मते त्यांना मिळाल्याची चर्चा आहे..२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत या पोटनिवडणुकीत सुमारे सात टक्के कमी मतदान झाले. मात्र, तरुण मतदारांनी मोठ्या संख्येने मतदान केलं, तर मध्यमवयीन आणि ज्येष्ठ मतदारांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला. बदललेल्या मतदानाच्या या चित्राचाही फायदा प्रशांत किशोर यांना झाल्याचं मानलं जात आहे..Prashant Kishor video : निकालाच्या दिवशी हा व्हिडीओ पुन्हा बघा! तामिळनाडूबाबत प्रशांत किशोर यांनी केलेली भविष्यवाणी खरी ठरणार? 'तो' व्हिडीओ व्हायरल .प्रशांत किशोर यांना जवळपास सर्वच समाजघटकांचा पाठिंबा मिळाल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पारंपरिक मतदारांमध्येही चांगली घुसखोरी केली. दुसरीकडे, राष्ट्रीय जनता दलाच्या पारंपरिक मुस्लीम मतदारांनाही आपल्या बाजूने वळवण्यात त्यांना यश आल्याचे बोललं जात आहे. मुस्लीम समाजातील सुमारे ६५ ते ७० टक्के मतदारांनी प्रशांत किशोर यांना साथ दिल्याची चर्चा आहे. तसेच, यादव समाजातील, विशेषतः तरुण मतदारांचाही त्यांना मोठा पाठिंबा मिळाला असून, या समाजातील सुमारे ३० टक्के तरुणांनी त्यांना पसंती दिल्याचे सांगितलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.