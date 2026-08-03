Bankipur Election Result 2026 : भाजपाला मोठा धक्का! ३० वर्षांचा गड ढासळला; बांकीपूर पोटनिवडणुकीत प्रशांत किशोरांचा दणदणीत विजय

बिहारमधील बांकीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीत जनसुराज पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर यांनी मोठा राजकीय उलटफेर करत दणदणीत विजय मिळवला आहे. गेली जवळपास तीन दशके भाजपाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या मतदारसंघात त्यांनी भाजपाला मोठा धक्का दिला आहे. त्यामुळे या निकालाची देशभरात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..या जागेसाठी ३० जुलै रोजी मतदान झाले होते. त्यानंतर सोमवारी पाटण्यातील एएन कॉलेजमध्ये कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात मतमोजणी पार पडली. मतमोजणी केंद्रात केवळ अधिकृत पासधारकांनाच प्रवेश देण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण केली..Prashant Kishor: "माझ्याच पोलीस ठाण्यात मला धमक्या, एकदा वर्दी काढली तर..."; SHO अन् प्रशांत किशोर यांच्यात वाद, व्हिडिओ व्हायरल.मतमोजणीच्या सुरुवातीपासूनच प्रशांत किशोर यांनी आघाडी कायम ठेवली होती. २८व्या फेरीअखेर त्यांना ५९ हजार २१३ मतं मिळाली, तर भाजपाच्या निरज कुमार यांना ३९ हजार ७९४ मत मिळाली. या निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांनी १८ हजार ९५३ मतांनी विजय मिळाला आहे. राष्ट्रीय जनता दलाच्या उमेदवार रेखा गुप्ता यांना १३ हजार २६० मत मिळाली आहेत..बांकीपूर हा भाजपासाठी प्रतिष्ठेचा मतदारसंघ मानला जात होता. अशा परिस्थितीत प्रशांत किशोर यांच्या विजयाला केवळ पोटनिवडणुकीचा निकाल म्हणून नव्हे, तर बिहारच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांचा महत्त्वाचा संकेत म्हणून पाहिले जात आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निकालामुळे बिहारच्या राजकारणात नवी चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Prashant Kishor video : निकालाच्या दिवशी हा व्हिडीओ पुन्हा बघा! तामिळनाडूबाबत प्रशांत किशोर यांनी केलेली भविष्यवाणी खरी ठरणार? 'तो' व्हिडीओ व्हायरल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.