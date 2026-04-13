Nitish Kumar: अखेर वेळ ठरली! नितीश कुमार राजीनामा देणार; तारीख आली समोर, बिहारमध्ये २० वर्षांनंतर बदलाची चाहूल

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याची वेळ निश्चित झाली आहे. त्यांना बिहार राजभवनातून नियुक्तीपत्र मिळाले आहे. ते मंगळवारी दुपारी सुमारे ३:१५ वाजता आपल्या पदाचा राजीनामा देतील. सोमवारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या निवासस्थानी सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. सम्राट चौधरी हे बिहारचे पुढील मुख्यमंत्री होऊ शकतात, अशी जोरदार चर्चा आहे. मात्र, हे चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे..सूत्रांनुसार, मुख्यमंत्री नितीश कुमार राज्यपालांना भेटण्यासाठी मंगळवारी दुपारी सुमारे ३:१५ वाजता राजभवनात पोहोचतील. या भेटीनंतर नितीश राज्यपालांकडे औपचारिकपणे आपला राजीनामा सादर करतील, असे वृत्त आहे. या वेळापत्रकाबाबत अद्याप कोणतीही पुष्टी मिळालेली नाही. जर नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला, तर बिहारच्या राजकारणातील त्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. .मात्र त्यांचे पुत्र निशांत कुमार नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री बनून ही पोकळी भरून काढू शकतात. सोमवारी माजी केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह यांनी सम्राट चौधरी यांची भेट घेतली. असे वृत्त आहे की नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्यामुळे नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. यानंतर, बिहार विधानसभेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये दुपारी ४ वाजता एनडीएची बैठक होणार आहे. .अशी चर्चा आहे की, नितीश कुमार आपल्या राजीनाम्यानंतर लगेचच नवीन आघाडीसोबत सरकार स्थापन करण्याचा दावा करू शकतात. याबाबत अद्याप कोणतीही बातमी समोर आलेली नाही. नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर लोक भवन आणि राजभवनच्या परिसरात सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली असून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे..सोमवारी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे सल्लागार दीपक कुमार हे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. दोघांमध्ये सुमारे अर्धा तास चर्चा झाली, त्यानंतर दीपक कुमार निघून गेले. या संपूर्ण घटनेमुळे बिहारमध्ये राजकीय गदारोळ माजला आहे. पुढील कार्यवाहीकडे सर्वांचे बारीक लक्ष लागले आहे. बिहारमध्ये नवीन सरकार स्थापन होण्याच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी पाटणा येथील लोक भवनात एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न झाली. बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व अधिकारी निघून गेले. .बैठकीदरम्यान, अधिकाऱ्यांना शपथविधी सोहळ्याच्या तयारीबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आणि संपूर्ण परिसरात कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, सोहळ्यादरम्यान कोणतीही चूक होऊ नये यासाठी बैठकीनंतर लोक भवनाबाहेर एक विशेष सुरक्षा बैठकही आयोजित करण्यात आली होती.