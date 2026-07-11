देश

बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांचं हेलिकॉप्टर चार मिनिटं हवेतच, एकाच ठिकाणी घिरट्या, नेमंक काय घडलं?

Bihar CM Samrat Choudhary's Helicopter Hovered for 4 Minutes : काही काळासाठी हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला की काय, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, काही मिनिटांनंतर हेलिकॉप्टरने पुन्हा नियोजित मार्गाने उड्डाण सुरू केल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
Bihar CM Samrat Choudhary's Helicopter Hovered for 4 Minutes

Bihar CM Samrat Choudhary's Helicopter Hovered for 4 Minutes

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

बिहारच्या हाजीपूरमध्ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या दौऱ्यादरम्यान एक अनपेक्षित घटना घडली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी यांना घेऊन निघालेल्या हेलिकॉप्टरने उड्डाण घेतल्यानंतर काही मिनिटे हवेतच एका ठिकाणी घिरट्या घातल्या. त्यामुळे उपस्थितांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. काही काळासाठी हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला की काय, अशी चर्चा रंगली होती. मात्र, काही मिनिटांनंतर हेलिकॉप्टरने पुन्हा नियोजित मार्गाने उड्डाण सुरू केल्याने सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.

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Helicopter Accident