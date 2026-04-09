Crime: पतीनं दुसऱ्या व्यक्तीसोबत नको त्या अवस्थेत पाहिलं, नंतर प्रियकरानंही सोडलं; निराशेतून १९ वर्षीय तरुणीनं जीवन संपवलं

बिहारमधील बांका जिल्ह्यातील अमरपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक दुःखद घटना उघडकीस आली आहे. नया टोला हसनपूर येथे राहणाऱ्या १९ वर्षीय लाडो खातूनने, प्रियकराच्या विश्वासघाताने आणि सामाजिक अपमानाने खचून जाऊन विष प्राशन करून आत्महत्या केली. अवघ्या १० महिन्यांपूर्वी सुरू झालेला त्यांचा वैवाहिक प्रवास अशा भीषण वळणावर संपेल, याची कोणी कल्पनाही केली नव्हती. .मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडो खातूनचा विवाह बाऊन्सी येथील रहिवासी असलेल्या मोहम्मद हसीबसोबत जुलै २०२५ मध्ये संपन्न झाला होता. पहिले चार महिने सर्व काही सुरळीत चालले होते, पण लग्नाच्या पाचव्या महिन्यात लाडो शेजारच्या गुफरान नावाच्या तरुणाच्या प्रेमात पडली. तिच्या पतीला न कळवता त्या दोघांनी गुप्तपणे प्रेमसंबंध सुरू केले. घटनेच्या दहा दिवस आधी, लाडो तिचा नवरा हसीबसोबत माहेरी आली होती. .बुधवारी, हसीब बाजारात गेला असताना तिचा प्रियकर गुफरानने संधी साधून लाडोला भेटायला गेला. हसीब अनपेक्षितपणे घरी परतला आणि त्याने त्यांना आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिले. जेव्हा हसीबने आक्षेप घेतला, तेव्हा गुफरानने आपल्या मित्रांना बोलावून हसीबला निर्दयपणे मारहाण केली. या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी ग्रामसभा बोलावण्यात आली. रात्री उशिरा झालेल्या बैठकीत, जेव्हा गुफ्रानला लाडोशी लग्न करण्याचा पर्याय देण्यात आला, तेव्हा त्याने सर्वांसमोर स्पष्टपणे नकार दिला. .आपल्या प्रियकराने केलेला हा विश्वासघात आणि नवऱ्याकडून नकार मिळण्याची भीती, यामुळे लाडो मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचून गेली. पंचायतीकडून होणाऱ्या अपमानाची आणि अंधकारमय भविष्याची भीती वाटल्याने लाडोने रात्री उशिरा विष प्राशन केले. तिच्या कुटुंबीयांनी तिला तात्काळ भागलपूरच्या मायागंज रुग्णालयात दाखल केले, परंतु गुरुवारी सकाळी उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. त्यांनी आरोपी गुफरान आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.