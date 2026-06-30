Crime: फ्री मोमोजच्या बहाण्याने तरुणींना जाळ्यात ओढलं; नंतर धार्मिक स्थळी अश्लील व्हिडिओ बनवले अन्... रेहानचे भयंकर कृत्य

बिहारच्या गया जिल्ह्यात एका मोमो विक्रेत्याचे घृणास्पद कृत्य उघडकीस आले आहे. तो तरुण मुलींना मोफत मोमो खाऊ घालून आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवत असे. त्यानंतर त्यांचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवून इंटरनेटवर अपलोड करत असे. आतापर्यंत शहरातील १० मुलींचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडले आहेत. या मोमो विक्रेत्याने किती मुलींना आपली शिकार बनवले याची पूर्ण माहिती मिळण्यापूर्वीच तो फरार झाला. संतप्त लोकांनी पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन केल्यावर पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती मिळाली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही संपूर्ण घटना मोमो विक्रेता मोहम्मद रेहान याने घडवून आणली होती. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे हे सर्व व्हिडिओ एका धार्मिक स्थळी बनवण्यात आले होते. जिल्ह्यातील बांकेबाजार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बांकेधाम टेकडीवरील एका धार्मिक स्थळी चित्रित केलेल्या कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रकरणी पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. पोलिसांनी मोमो दुकान मालक रेहान याच्या विरोधात बलात्कार, पॉक्सो कायदा आणि एससी-एसटी कायद्यासह विविध गंभीर कलमांखाली एफआयआर दाखल केला आहे. .Shashank Singh : आचाऱ्याला मारहाण प्रकरणाला नवं वळण! PBKS च्या फलंदाजाने मौन सोडले; म्हणाला, तो आचारी नव्हताच... .प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी तपास तीव्र केला असून एफएसएल आणि तांत्रिक कक्षाच्या मदतीने पुरावे गोळा करत आहेत. पोलिसांनी आतापर्यंत इंटरनेटवर फिरत असलेले १० व्हिडिओ शोधून जप्त केले आहेत. या व्हिडिओमध्ये तोच तरुण वेगवेगळ्या महिलांसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसत आहे. प्राथमिक तपासात एका अल्पवयीन पीडितेची ओळख पटली असून व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचे ठिकाण, परिस्थिती आणि इतर बाबींचा तपास सुरू आहे. .पोलिसांनी सांगितले की, एफआयआर दाखल झाल्यानंतर आरोपी रेहान गया येथून मुंबईला फरार झाला आहे. त्याला अटक करण्यासाठी संभाव्य ठिकाणी छापे टाकले जात आहेत. स्थानिक रहिवासी पीडितांचे कुटुंबीय आणि सामाजिक संघटनांनी बांके बाजार पोलीस ठाण्यासमोर तीव्र आंदोलन केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. हे व्हिडिओ गेल्या पंधरा दिवसांपासून शहरात फिरत होते. .लोकांचे म्हणणे आहे की, जर पोलिसांनी त्यावेळी कारवाई केली असती, तर आरोपीला पळून जाण्याची संधी मिळाली नसती. आरोपी मोमोच्या दुकानाच्या नावाखाली तरुण मुली आणि अल्पवयीन मुलींना फसवून त्यांचे लैंगिक शोषण करत असे. सर्व पीडित एकाच समाजातील आहेत. गावकऱ्यांमध्ये धर्मांतराचे आरोपही होत आहेत. या पैलूची चौकशी केली जाईल असे पोलिसांनी स्पष्ट केले असले तरी, अद्याप कोणतीही पुष्टी मिळालेली नाही. .हे आक्षेपार्ह व्हिडिओ कोणत्या उद्देशाने बनवले गेले आणि ते ऑनलाइन कसे प्रसारित झाले, हे स्पष्ट करण्यासाठी आरोपी आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या कारवायांची सखोल चौकशी आणि त्याच्या मोबाईल फोनची तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे. बांके बाजार पोलीस ठाण्याचे अधिकारी पवन कुमार यांनी सांगितले की, व्हायरल व्हिडिओमधील घटनास्थळ बांकेधाम टेकडीवरील धार्मिक स्थळाचे असल्याचे दिसते. आरोपीचा मोबाईल फोन अद्याप सापडलेला नाही, त्यामुळे उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे तपास केला जात आहे. .Goa Mystery Death : म्हापसा सामूहिक मृत्यू प्रकरणानं घेतलं नवं वळण! तिन्ही मृतदेहांच्या आतड्यांचा रंग बदलला; व्हिसेरा सुरक्षित, मृत्यूचं कारण अस्पष्टच... .एफएसएलच्या पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून आवश्यक पुरावे गोळा केले आहेत. पोलिसांनी व्हिडिओमधील एका अल्पवयीन पीडितेला ताब्यात घेतले असून तिची चौकशी सुरू केली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, तांत्रिक आणि वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारे या प्रकरणाचा निष्पक्ष आणि सखोल तपास सुरू आहे. सर्व तथ्यांची पुष्टी झाल्यावर आणि तपास पूर्ण झाल्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.