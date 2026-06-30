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Crime: फ्री मोमोजच्या बहाण्याने तरुणींना जाळ्यात ओढलं; नंतर धार्मिक स्थळी अश्लील व्हिडिओ बनवले अन्... रेहानचे भयंकर कृत्य

Mohammad Rehan News: बिहारच्या गया जिल्ह्यातील मोमो विक्रेता मोहम्मद रेहान याच्यावर तरुणींना मोफत मोमो देण्याचे आमिष दाखवून प्रेमप्रकरणात ओढल्याचा आणि नंतर त्यांचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ ऑनलाइन अपलोड केल्याचा आरोप आहे.
Mohammad Rehan Momo Case Gaya

Mohammad Rehan Momo Case Gaya

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बिहारच्या गया जिल्ह्यात एका मोमो विक्रेत्याचे घृणास्पद कृत्य उघडकीस आले आहे. तो तरुण मुलींना मोफत मोमो खाऊ घालून आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवत असे. त्यानंतर त्यांचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ बनवून इंटरनेटवर अपलोड करत असे. आतापर्यंत शहरातील १० मुलींचे आक्षेपार्ह व्हिडिओ सापडले आहेत. या मोमो विक्रेत्याने किती मुलींना आपली शिकार बनवले याची पूर्ण माहिती मिळण्यापूर्वीच तो फरार झाला. संतप्त लोकांनी पोलीस ठाण्याबाहेर आंदोलन केल्यावर पोलिसांना या प्रकरणाची माहिती मिळाली.

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