Crime: भयंकर! 'सासू आणि बायकोनं आयुष्य नरक बनवलं...' छळाला कंटाळून तरुण फक्त एवढंच म्हणाला अन्...; नको ते करून बसला

बिहारमधील समस्तीपूरमध्ये पत्नी आणि सासरच्यांच्या छळाला कंटाळून एका तरुणाने आत्महत्या केली. समस्तीपूर जिल्ह्यातील हलई पोलीस स्टेशन परिसरातील सारंगपूर गावातील रहिवासी विश्वजीत कुमार (३१) याने पत्नी आणि सासरच्यांच्या छळाला कंटाळून विष प्राशन केले. त्याला दरभंगा येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जिथे उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, विश्वजीतच्या मृत्यूनंतर त्याच्या मोबाईल फोनमधून जप्त झालेल्या एका व्हिडिओने या प्रकरणाला खळबळ उडाली आहे. त्यात तो तरुण आपली व्यथा व्यक्त करतो. मृत्यूला आलिंगन देण्याचे बोलतो. विश्वजीत हा हलई पोलीस स्टेशन परिसरातील सारंगपूर येथील रहिवासी दिलीप कुमार राय यांचा मुलगा होता. विष पिण्यापूर्वी विश्वजीतने स्वतःचा एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. तो सोशल मीडियावर व्हायरल केला..Crime: पतीने गिफ्टमध्ये दुचाकी दिली; तीच घेऊन पत्नीने दुसऱ्यासोबत पळ काढला, द्वेषामुळे तरुण 'ॲक्टिव्हा किंग चोर' बनला.व्हिडिओमध्ये तो असे म्हणताना ऐकू येतो की, माझी सासू, माझी पत्नी आणि इतर मला सतत मानसिक त्रास देत आहेत. माझ्या पत्नीच्या अत्याचारामुळे मी गेल्या पाच वर्षांपासून नैराश्याने ग्रस्त आहे. आता मी मरणार आहे. माझ्या नावावर असलेली मालमत्ता फक्त माझ्या पालकांचीच असली पाहिजे. या देशात असा कायदा नसावा जो फक्त महिलांना प्राधान्य देतो." कुटुंबातील सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार, ११ जानेवारी रोजी विश्वजीत त्याच्या पत्नीच्या निमंत्रणावरून बिठाण पोलीस स्टेशन परिसरातील त्याच्या सासरच्या घरी कोणाचा तरी वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेला होता. .गोव्यात दोन रशियन महिलांची हत्या नावामुळे, आरोपीच्या आईचं नाव होतं एलेना; कारण काय?.तो रात्री उशिरा घरी परतला. घरी फक्त त्याची आईच होती. दुसऱ्या दिवशी तो त्यांच्या घराजवळील रस्त्यावर बेशुद्ध अवस्थेत आढळला. सुरुवातीला त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. परंतु त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना १९ जानेवारी रोजी लाहेरियासराय येथील बेंटा चौक येथील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मंगळवारी रात्री उशिरा उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या कुटुंबीयांनी चौकशीची मागणी केली आहे. बुधवारी शवविच्छेदन केल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. मोबाईल फोनमधून जप्त केलेला व्हिडिओ पोलिसांनी महत्त्वाचा पुरावा मानला आहे..