देश

Election Commission : बिहार निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाकडून मोठी घोषणा, राजकीय पक्षांना दिला इशारा; म्हणाले, 'एआय व्हिडिओंचा गैरवापर...'

Election Commission issues guidelines for internet and social media : बिहार निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर प्रचारासाठी कठोर नियम लागू केले आहेत. आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास तात्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
Election Commission

Election Commission

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on
Summary

  1. सोशल मीडिया आणि इंटरनेटवरही आदर्श आचारसंहिता लागू

  2. एआय व्हिडिओंवर कडक नजर ठेवली जाणार

  3. उल्लंघन केल्यास राजकीय पक्षांवर कारवाई होणार

Bihar Election 2025 : बिहार निवडणुकीपूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने मोठी घोषणा केली आहे. आदर्श आचारसंहितेअंतर्गत यावेळी इंटरनेट (Internet rules) आणि सोशल मीडियाचाही समावेश करण्यात आला असून राजकीय पक्षांना याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Social Media
Election Commision Of india
Bihar Politics
Internet

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com