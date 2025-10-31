Bihar Election NDA Manifesto : एक कोटी नोकऱ्या-रोजगार, गरीबांना मोफत वीज; बिहार निवडणुकीसाठी एनडीएचे "संकल्प पत्र" जाहीर

बिहार निवडणुकीत एनडीए आणि विरोधकांमध्ये चुरस वाढली आहे. दरम्यान बिहारमध्ये पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) शुक्रवारी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. एनडीएने या जाहीरनाम्याला "संकल्प पत्र" असे नाव दिले आहे. एनडीएने आपल्या जाहीरनाम्यात राज्यातील प्रत्येक तरुणाला नोकरी आणि रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि महिला उद्योजकांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.एनडीएच्या जाहीरनाम्यात रोजगार, विकास, शिक्षण आणि आरोग्याशी संबंधित २५ प्रमुख आश्वासने समाविष्ट आहेत..भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आणि जीतन राम मांझी तसेच उपेंद्र कुशवाह यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जाहीरनाम्याच्या प्रकाशनाला एनडीए घटक पक्षांचे जवळजवळ सर्व नेते उपस्थित होते. पाटणा येथे नुकतीच जाहीरनामा समितीची बैठक झाली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जाहीरनाम्यातील मुद्दे आणि आश्वासने अंतिम करण्यात आली. त्यात सर्व एनडीए मित्रपक्षांच्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. .जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासने १ कोटी सरकारी नोकऱ्या आणि रोजगारकौशल्य जनगणनेद्वारे कौशल्य-आधारित रोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.प्रत्येक जिल्ह्यात मेगा कौशल्य केंद्रे स्थापन करून बिहारला जागतिक कौशल्य केंद्र म्हणून स्थापित केले जाईल.मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत महिलांना २ लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाईल.१ कोटी महिलांना 'लखपती दीदी' बनवले जाईल.'महिला मिशन करोडपती'च्या माध्यमातून, ओळखल्या जाणाऱ्या महिला उद्योजकांना करोडपती बनवण्याचे काम केले जाईल.अति मागासवर्गीय वर्गातील विविध व्यावसायिक गटांना ₹१० लाखांचे सहाय्य दिले जाईल.अत्यंत मागासवर्गीय वर्गातील विविध जातींच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी योग्य पावले शिफारस करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाईल.कर्पूरी ठाकूर किसान सन्मान निधी सुरू करून, शेतकऱ्यांना दरवर्षी ₹३,००० चा लाभ दिला जाईल, जो एकूण ₹९,००० होईल.कृषी-पायाभूत सुविधांमध्ये ₹१ लाख कोटी गुंतवले जातील.सर्व प्रमुख पिकांचे मूल्यांकन पंचायत स्तरावर केले जाईल. (धान, गहू, डाळी, मका) किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी केले जाईल."मासे-दूध अभियान" योजनेमुळे प्रत्येक मत्स्यपालकाला एकूण ₹९,००० चा फायदा मिळेल."बिहार दूध अभियान" सुरू केले जाईल, ज्यामध्ये प्रत्येक ब्लॉक स्तरावर शीतकरण आणि प्रक्रिया केंद्रे स्थापन केली जातील.पाच मेगा फूड पार्क स्थापन केले जातील आणि कृषी निर्यात दुप्पट केली जाईल.२०३० पर्यंत डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता साध्य केली जाईल.बिहार गति शक्ती मास्टर प्लॅन सादर केला जाईल..बिहारमधील २४३ जागांसाठी ६ आणि ११ नोव्हेंबर रोजी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे, तर १४ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. एनडीएच्या वतीने भाजप आणि जेडीयू १०१-१०१ जागांवर निवडणूक लढवत आहेत, तर चिराग पासवान यांचा पक्ष लोक जनशक्ती पार्टी (राम विलास) २९ जागांवर, जितन राम यांचा हिंदुस्थानी अवाम मोर्चा (एचएएम) आणि उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक दल प्रत्येकी ६ जागांवर निवडणूक लढवत आहेत..FAQs प्र.१: एनडीएने आपल्या जाहीरनाम्याला कोणते नाव दिले आहे? उ: एनडीएने आपल्या जाहीरनाम्याला "संकल्प पत्र" असे नाव दिले आहे.प्र.२: एनडीएने किती रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे? उ: एनडीएने १ कोटी नोकऱ्या आणि रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले आहे.प्र.३: महिलांसाठी कोणती विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे? उ: महिलांना २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत आणि "लखपती दीदी" मिशन राबविण्याचे आश्वासन आहे.प्र.४: शेतकऱ्यांसाठी कोणती नवी योजना जाहीर झाली? उ: "कर्पूरी ठाकूर किसान सन्मान निधी" सुरू करून दरवर्षी ₹३,००० चा लाभ देण्याचे जाहीर केले आहे.प्र.५: बिहारमधील मतदान कधी होणार आहे? उ: मतदान ६ आणि ११ नोव्हेंबरला दोन टप्प्यात होईल.प्र.६: मतमोजणीची तारीख कोणती आहे? उ: मतमोजणी १४ नोव्हेंबर रोजी होईल.