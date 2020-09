Video: बिहारमध्ये निवडणुकीची घोषणा होताच जोरदार राडा

पाटना: बिहार विधानसभा निवडणुकींच्या तारखांची घोषणा झाल्यानंतर काही तासांमध्येच भारतीय जनता पक्ष आणि पप्पू यादव यांच्या जन अधिकार पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जोरदार हाणारामी झाली. संबंधित व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

यादव यांचे पोस्टर्स असलेली प्रचाराची गाडी जात असताना भाजप कार्यकर्ते आणि यादव कार्यकर्ते यांच्यात बाचाबाची झाली. बाचाबाचीचे रुपांतर भांडणात आणि नंतर हाणामारी झाले. भर रस्त्यातच हाणामारीचा प्रकार घडला. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी यादव यांच्या कार्यकर्त्यांना मारहाण केली. अखेर नागरिक आणि पोलिसांनी हस्तक्षेप करत दोन्हीपक्षांच्या कार्यकर्त्यांना शांत केले. निवडणुकांमुळे राज्यातले वातावरण तापू लागल्यामुळे कार्यकर्ते सक्रिय झाले आहेत.

Bihar: BJP workers beat up workers of Pappu Yadav's Jan Adhikar Party (JAP) as the two groups clash in Patna.

The brawl took place after JAP workers tried to enter BJP office in protest against recent #FarmBills. pic.twitter.com/xDNGFbcp2t

— ANI (@ANI) September 25, 2020