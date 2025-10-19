देश

Bihar : जागावाटपाचा तिढा सुटेना, नेत्यानं दोन पक्षाकडून एकाच मतदारसंघात भरला अर्ज

Bihar Election news : बिहारमध्ये आलमपूर विधानसभा मतदारसंघातून एका नेत्यानं दोन पक्षातून उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचा प्रकार समोर आलाय. महाआघाडीत जागावाटप निश्चित न झाल्यानं आणि गोंधळ असल्यानं ही वेळ नेत्यावर आलीय.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत एकाच मतदारसंघात एका उमेदवारानं दोन पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. मधेपुरा जिल्ह्यातल्या आलमनगर विधानसभा मतदारसंघात हा प्रकार समोर आलाय. ई नवीन कुमार उर्फ नवीन निषाद असं नेत्याचं नाव आहे. त्यांनी आरजेडी आणि व्हिआयपी अशा दोन पक्षांच्या चिन्हावर अर्ज भरला आहे. महाआघाडीत जागावाटपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. तिकीट कुणाला मिळणार हे स्पष्ट झालेलं नाही. त्यातच नवीन कुमार यांनी दोन पक्षांकडून अर्ज दाखल केल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगल्या आहेत.

