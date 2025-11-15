Bihar Election : एनडीएच्या विजयात मंत्र्यांची 'दमदार' कामगिरी! सम्राट चौधरी, महेश्वर हजारी, संजय सरावगी यांनी मिळवली मोठी आघाडी

Prem Kumar's Unbroken Winning Streak : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीए प्रचंड बहुमताकडे वाटचाल करत आहे. या विजयानंतर नितीश कुमार सरकारमधील किमान २१ मंत्री निवडून आले आहेत. या यादीत प्रेम कुमार, महेश्वर हजारी, संजय सरावगी यांसह अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. नितीश सरकारचे कृषीमंत्री आणि भाजपचे नेते प्रेम कुमार यांनी गया शहर येथून १९९० पासूनचा विजयाचा सिलसिला कायम ठेवला आहे. त्यांनी काँग्रेसचे अखौरी ओंकार नाथ यांना २६ हजार मतांनी हरवले. सम्राट चौधरी (तारापुर मतदारसंघ) यांनी आरजेडीचे उमेदवार अरुण कुमार यांच्यावर ४५ हजारांहून अधिक मतांची आघाडी घेतली आहे. .विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय) यांनी सुमारे १९ हजार मतांची आघाडी कायम ठेवली आहे. जेडीयू नेते आणि माहिती व जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी यांनी कल्याणपूर राखीव जागेवर सीपीआय (एमएल) लिबरेशनचे रणजीत कुमार राम यांना ३८ हजार मतांनी पराभूत केले. बिहारच्या जातीय समीकरणात मारवाडी चेहरा असलेले आणि महसूल व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी (भाजप) यांनी दरभंगा जागेवर व्हीआयपीचे उमेश सहनी यांना २४ हजारांहून अधिक मतांनी हरवले आहे..Maval Crime : मावळात प्रेमसंबंधातून खुनाची सुपारी; तरुणावर गोळीबार!.याशिवाय राजू कुमार सिंह (साहेबगंज), राणा रणधीर सिंह, अनंत सिंह (मोकामा) यांनी विजय नोंदविला आहे. एलजेपी (रामविलास) चे प्रदेशाध्यक्ष राजू तिवारी यांनी गोविंदगंज मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार शशिभूषण यांना ३२ हजार मतांनी हरवत विजय मिळवल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.