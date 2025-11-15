देश

Bihar Election : एनडीएच्या विजयात मंत्र्यांची 'दमदार' कामगिरी! सम्राट चौधरी, महेश्वर हजारी, संजय सरावगी यांनी मिळवली मोठी आघाडी

21 Ministers Secure Victory : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीए प्रचंड बहुमताकडे वाटचाल करत असून, नितीश सरकारमधील कृषीमंत्री प्रेम कुमार (गया शहर) यांनी १९९० पासूनचा विजयाचा सिलसिला कायम ठेवला आहे, तर सम्राट चौधरी (तारापूर), महेश्वर हजारी (कल्याणपूर), आणि संजय सरावगी (दरभंगा) यांसह किमान २१ मंत्र्यांनी विजय मिळवून एनडीएच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Prem Kumar's Unbroken Winning Streak : बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीए प्रचंड बहुमताकडे वाटचाल करत आहे. या विजयानंतर नितीश कुमार सरकारमधील किमान २१ मंत्री निवडून आले आहेत. या यादीत प्रेम कुमार, महेश्वर हजारी, संजय सरावगी यांसह अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. नितीश सरकारचे कृषीमंत्री आणि भाजपचे नेते प्रेम कुमार यांनी गया शहर येथून १९९० पासूनचा विजयाचा सिलसिला कायम ठेवला आहे. त्यांनी काँग्रेसचे अखौरी ओंकार नाथ यांना २६ हजार मतांनी हरवले. सम्राट चौधरी (तारापुर मतदारसंघ) यांनी आरजेडीचे उमेदवार अरुण कुमार यांच्यावर ४५ हजारांहून अधिक मतांची आघाडी घेतली आहे.

