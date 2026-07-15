दहावीनंतर थेट ग्रॅज्युएट! भाजप उमेदवाराच्या प्रतिज्ञापत्रावर प्रश्नचिन्ह, याआधी बायोडेटामुळे आलेले अडचणीत

बिहारच्या बांकीपूर पोटनिवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे. हा मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला असून पाटनाच्या हाय प्रोफाइल जागांपैकी एक आहे. मात्र पक्षासमोर पोटनिवडणुकीतील अडचणी थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. पक्षाकडून अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला. मात्र अर्ज भरल्यानंतर २४ तासातच निवडणूक लढायला नकार दिला. त्यानंतर अचानक नीरज कुमार सिन्हा यांचं नाव घोषित करण्यात आलं. नीरजच्या नावासह पक्षाने उमेदवाराचा बायोडेटा प्रसिद्ध करताच त्यावरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. आता नीरज कुमार यांनी निवडणुकीसाठी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून अनेक शंका व्यक्त केल्या जात आहेत..नीरज कुमार यांनी अर्ज दाखल करताना प्रतिज्ञापत्रही दाखल केलंय. या प्रतिज्ञापत्रात शैक्षणिक पात्रतेचीही माहिती दिली आहे. दहावीनंतर थेट पदवीची माहिती देण्यात आली आहे. बारावीचं शिक्षण कुठे आणि कधी केलं हेच सांगितलेलं नाही. सोशल मीडियावरही दहावीनंतर थेट पदवी कशी घेतली, कुठे घेतली अशी विचारणा केली जात आहे..भाजप नेत्यानं गुपचूप उरकलं लग्न; पत्नी पत्रकार; दोन मुलींची 'सिंगल मदर'.निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, नीरज कुमार सिन्हा यांचं वय ३२ वर्षे आहे. त्यांनी २०१२मध्ये बिहार स्कूल एक्झामिनेशन बोर्डातून दहावीची परीक्षा दिली आणि उत्तीर्ण झाले. तर थेट २०२४मद्ये मगध महाविद्यालय सकुराबाद इथून पदवीचं शिक्षण पूर्ण केलं..प्रतिज्ञापत्रावर बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा कोणताही उल्लेख नाहीय. १०१२ मध्ये दहावी झाल्यानंतर १२ वर्षांनी थेट २०२४ मध्ये पदवी पूर्ण केल्याचं सांगण्यात आलं आहे. बारावीशिवाय पदवीचं शिक्षण कसं घेतलं असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नीरज सिन्हा यांनी यावर काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. भाजप प्रवक्त्यांनीही याबाबत माहिती नसल्याचं सांगत प्रतिक्रियेला नकार दिला..नीरज सिन्हा यांच्या शिक्षणाच्या आधीही पक्षाने त्यांचा बायोडेटा प्रसिद्ध केल्यानंतरही प्रश्न विचारले जात होते. पक्षाच्या डेटानुसार सांगायचं झालं तर नीरजने १२ व्या वर्षीच भाजपचं प्राथमिक सदस्यत्व घेतल्याचं समोर आलं होतं. त्यावर नीरज सिन्हा यांची जन्मतारीख १ जुलै १९९४ असल्याचं सांगितलं होतं. तर २००६मध्ये भाजपचं सदस्यत्व घेतल्याचं म्हटलं होतं. वयाच्या १२व्या वर्षी पक्ष कसा जॉइन केला असा प्रश्न विचारला गेला. शेवटी पक्षाकडून नव्याने बायोडेटा प्रसिद्ध करत सदस्यत्वाचा मुद्दा वगळण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.