Bihar Election Result: बिहारने जातीय राजकारण नाकारले; मोदी यांची काँग्रेसवर टीका, सुरतमध्ये बिहारी नागरिकांशी संवाद

सुरत : ''बिहारने जातीय राजकारण आणि धार्मिक तणावाचे विष नाकारले. त्याऐवजी सर्वसमावेशक आणि विकासकेंद्री कारभाराला कौल दिला,'' असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले..तसेच, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) समाजातील सर्व घटकांनी पाठिंबा दिला असून, दलितांचा प्रभाव असणाऱ्या ३४ जागांवर 'एनडीए'चे उमेदवार विजयी झाले आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले..बिहार विधानसभा निवडणुकीचा शुक्रवारी निकाल लागला, त्यात 'एनडीए'ला घवघवीत यश मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, मोदी यांनी सुरतमध्ये बिहारी नागरिकांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमात ते म्हणाले, ''बिहारच्या नागरिकांना राजकारण शिकवण्याची गरज नाही..बिहारमधील नागरिकांच्या भेटीशिवाय सुरतची भेट पूर्ण होऊ शकली नसती. सुरतमध्ये राहून काम करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. सुरतमध्ये राहात असलेल्या बिहारी नागरिकांचेही या निवडणुकीकडे लक्ष होते. या निवडणुकीत 'एनडीए'ला महाआघाडीच्या तुलनेत १० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळाली, यातूनच बिहारी जनतेचा विकासकेंद्री राजकारणावर किती विश्वास आहे, हे दिसून येते.''.महिला आणि युवकांचा पाठिंबा मिळाल्याचे नमूद करताना मोदी म्हणाले, ''या निवडणुकीत एम-वाय (महिला व युवक) हे समीकरण दिसून आले. देशाच्या पुढील दशकातील राजकीय दिशा देण्यामध्ये या दोन्ही घटकांचीच भूमिका सर्वांत मोठी आहे.'' 'मुस्लिम-माओवादी-काँग्रेस' एकत्र आले होते आणि देश अशी आघाडी कधीही स्वीकारणार नाही, असा उल्लेख करत ते म्हणाले, ''काँग्रेसला कोणीही वाचवू शकत नाही, हे काँग्रेस नेतेही खासगीमध्ये कबूल करतात. आमच्या मतदारसंघांचे प्रश्न संसदेमध्ये मांडू दिले जात नाहीत. त्यामुळे आमची राजकीय कारकीर्द पणाला लागली आहे, अशा तक्रारी काँग्रेसच्या तरुण खासदारांच्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीनंतरच्या सहा राज्यांतील निवडणुकांपैकी पाच राज्यांमध्ये काँग्रेसचा पराभव झाला आहे.''.PM Narendra Modi: तेजस्वी यांच्या नावाला सहमती नव्हती; मुख्यमंत्रिपदाच्या उमेदवारीवरून पंतप्रधान मोदी यांची काँग्रेसवर टीका.'काँग्रेसचे आदिवासींकडे दुर्लक्ष'देडियापाडा : देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये आदिवासी समुदायांचे योगदान खूप मोठे आहे. मात्र, काँग्रेसने ते कधीच मान्य केले नाही आणि ६० वर्षांच्या सत्तेमध्ये त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. स्वातंत्र्यसेनानी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त जनजाती गौरव दिनाच्या गुजरातच्या नर्मदा जिल्ह्यात झालेल्या कार्यक्रमामध्ये मोदी यांचे भाषण झाले. यावेळी ९७०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांचा रोड शोही घेण्यात आला. या कार्यक्रमाआधी मोदी यांनी आदिवासींची देवता पंडोरी माता मंदिराला भेट दिली आणि देवीचे दर्शन घेतले..