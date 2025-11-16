देश

Bihar Election Result: बिहारने जातीय राजकारण नाकारले; मोदी यांची काँग्रेसवर टीका, सुरतमध्ये बिहारी नागरिकांशी संवाद

PM Narendra Modi: बिहारच्या निवडणुकीत एनडीएला मिळालेल्या मोठ्या यशावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरतमध्ये भाष्य केले. बिहारने जातीय राजकारण बाजूला ठेवून विकासाला मतदान केल्याचे त्यांनी म्हटले.
सकाळ वृत्तसेवा
सुरत : ‘‘बिहारने जातीय राजकारण आणि धार्मिक तणावाचे विष नाकारले. त्याऐवजी सर्वसमावेशक आणि विकासकेंद्री कारभाराला कौल दिला,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.

