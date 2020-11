Bihar Election : इव्हीएम हॅक केले जाऊ शकत नाही का? काँग्रेस नेत्याचा सवाल

पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरु आहे. सध्याचे मतमोजणीचे कल दाखवतायत की एनडीएची सत्ता पुन्हा एकदा बिहारमध्ये येऊ शकते. एक्झीट पोल्सनी मतमोजणीआधी दिलेल्या अंदाजात महागठबंधनला स्पष्ट बहुमत दिले होते. मात्र, आता महागठबंधन पिछाडीवर आहे. अनेक जागांवर हजारहून कमी फरकाने ही चुरशीची लढत दिसून येत आहे. आता या दरम्यानच काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. उदित राज यांनी ट्विट करुन म्हटलंय की, इव्हीएण हॅक केलं जाऊ शकतं.

त्यांनी म्हटलंय की, अमेरिकामध्ये इव्हीएमद्वारे निवडणुका झाल्या असत्या तर डोनाल्ड ट्रम्प देखील ही निवडणूक हारले नसते. अमेरिकेत जर इव्हीएमद्वारे निवडणुका झाल्या असत्या तर काय ट्रम्प हारले असते? जर मंगळ आणि चंद्रावर जाणाऱ्या उपग्रहांची दिशा पृथ्वीवर बसून नियंत्रित केली जाऊ शकते तर काय इव्हीएम हॅक होऊ शकत नाही का, असाही त्यांनी सवाल केला आहे. डॉ. उदित राज यांच्या या दोन्ही ट्विट्समुळे त्यांना खुप ट्रोल केलं जात आहे.

'When the direction of the devices going towards Mars and moon can be controlled from the Earth then why can't the EVMs be hacked?', tweets Congress leader Udit Raj. pic.twitter.com/38VVATC8rr

— ANI (@ANI) November 10, 2020