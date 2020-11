Bihar election : प्रकाश राज यांची प्रतिक्रिया; म्हणाले आशा आहे भारत बरा होत आहे

Bihar election 2020

नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सध्या सुरु आहे. अत्यंत चुरशीची अशी ही निवडणूक होत असून अद्याप निकालाचे आकडे स्पष्ट झाले नाहीयेत. नितीश कुमार हे गेल्या 15 वर्षांपासून बिहारचे मुख्यमंत्री राहीलेले आहेत. त्यांना राजदच्या तेजस्वी यादव यांनी जोरदार टक्कर दिली आहे. यावर आता बॉलिवूड आणि टॉलीवूड ऍक्टर प्रकाश राज यांची प्रतिक्रीया आली आहे. प्रकाश राज राजकारणावर सातत्याने व्यक्त होत दिसतात. देशातील चालू घडामोडींवर ते स्पष्ट भुमिका घेतानाही बऱ्याचदा दिसतात.

आणि आता बिहारच्या निवडणुकीच्या निकालावर प्रकाश राज यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, अमेरिकेत 'अबकी बार' संपलं. आज बिहार आहे. मी आशा करतो की माझा देश आता ठिक व्हायला सुरवात झालीय. प्रकाश राज यांच्या या ट्विटवर अनेक लोक कंमेट करत आहेत. तसेच आपली प्रतिक्रिया देत आहेत.

ABKI BAAR in America is over...today is BIHAR ... hope my country has begun HEALING #justasking

— Prakash Raj (@prakashraaj) November 10, 2020