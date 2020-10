डोनाल्ड ट्रम्प बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणार नाहीत, तेजस्वी यादव यांचा टोला

पाटणा Bihar Election 2020- बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी आता विविध पक्षांनी प्रचारात वेग घेतला आहे. आता जाहीरनामेही प्रसिद्ध होऊ लागले आहेत. आरजेडीच्या नेतृत्त्वाखाली महाआघाडीने नवरात्रीच्या पहिल्याच दिवशी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध करुन बिहारवासियांना आपल्या बाजूने ओढण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्याला 'बदलाव के संकल्प पत्र' असे नाव दिले आहे. जाहीरनामा प्रसिद्ध करताच तेजस्वी यादव यांनी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मुद्द्याला हात घालत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यावर निशाणा साधला.

बिहारमध्ये डबल इंजिनचे सरकार आहे. तेव्हाही नितीशकुमार बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ शकले नाहीत, अशी टीका त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उल्लेख केला. ट्रम्प अमेरिकेतून येऊन बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणार नाहीत, असा टोला त्यांनी लगावला.

