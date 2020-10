Bihar Election : 'प्रण हमारा संकल्प बदलाव का'; तेजस्वी यादवांनी तरुणांना दाखवली मोठी स्वप्ने

पाटणा : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्ताधारी नितीश कुमार यांच्या जेडीयू-भाजप एनडीएला राजद-काँग्रेसच्या महाआघाडीने आव्हान दिलं आहे. बिहारमध्ये गेली तब्बल 15 वर्षे सत्ता सांभाळणाऱ्या नितीश कुमारांना एँटी-इन्कम्बसीचा सामना करत पुन्हा एकदा सत्ता प्रस्थापित करण्याचे आव्हान असणार आहे तर कोरोना प्रादुर्भाव, मजूरांचे स्थलांतर आणि बिहार महापूर अशा समस्यांना लोकांसमोर ठेवत विरोधकांना नितीश कुमारांना सत्तेतून पायउतार करायचे आहे. यासाठीच महाआघाडीने एनडीएविरोधात दंड थोपटून आज आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पाटणा शहरातील मौर्या हॉटेलमध्ये एका कार्यक्रमात राष्ट्रीय जनता दलाच्या तेजस्वी यादव यांच्यासह आघाडीतील इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे.

Patna: Mahagathbandhan releases its manifesto for the upcoming #BiharElections

RJD leader Tejashwi Yadav, Congress leader Randeep Singh Surjewala & Shaktisinh Gohil and other leaders are also present. pic.twitter.com/kDIPpUNCG3

— ANI (@ANI) October 17, 2020