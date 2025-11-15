देश

Bihar Government Formation Update: बिहारमध्ये सरकार स्थापनेच्या घडामोडींना वेग ; JDU नेते अमित शहांच्या भेटीला दिल्लीत!

JDU Leaders Delhi Visit : भाजप आणि जेडीयूने त्यांच्या आमदारांना पाटणा येथे येण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Mayur Ratnaparkhe
Latest update on Bihar government formation :बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीए आघाडीला प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. त्यानंतर आता राज्यात सत्तास्थापनेच्या घडामोडींना वेग आला आहे. जनता दल युनायटेडचे ​​कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा आणि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली.

या बैठकीत अर्थातच मुख्यमंत्रीपद आणि इतर खात्यांच्या वाटपावर या चर्चा होऊ शकते असे मानले जाते. संजय झा आणि राजीव रंजन सिंह यांच्या भेटीनंतर जेपी नड्डा यांनीही अमित शहा यांची भेट घेतली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

याशिवाय, राजीव रंजन सिंह आणि संजय झा यांच्यानंतर बिहारचे भाजप प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आणि सह-प्रभारी विनोद तावडे यांनीही गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. या बैठकीत निवडणूक निकालांचा आढावा घेण्यात आला आणि सरकार स्थापनेच्या आराखड्यावर चर्चा करण्यात आली, अशीही माहिती जाते.

विद्यमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी अद्याप औपचारिकपणे राज्यपालांना राजीनामा सादर केलेला नाही. त्यांच्या राजीनाम्यानंतरच सरकार स्थापनेची औपचारिक प्रक्रिया सुरू होईल. तर प्राप्त माहितीनुसार पंतप्रधान मोदी शपथविधीला उपस्थित राहणार आहेत आणि त्यांच्या उपलब्धतेनुसार अंतिम तारीख निश्चित केली जाईल. त्यापूर्वी पाटण्यात प्रशासकीय हालचाली वाढल्या आहेत. भाजप आणि जेडीयूने त्यांच्या आमदारांना पाटणा येथे येण्याचे निर्देश दिले आहेत.

NDA
Bihar Politics
Amit Shah

