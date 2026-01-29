महत्त्वाची बातमी! फेसबुक-एक्सवर पोस्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागात पडणार; राज्य सरकारकडून सोशल मीडिया वापरावर कडक निर्बंध लागू

सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सोशल मीडियाच्या वापराबाबत बिहार सरकारने एक मोठा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फेसबुक, ट्विटर (एक्स) आणि टेलिग्रामसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह टिप्पण्या, वादग्रस्त पोस्ट पोस्ट करणे किंवा सरकारी धोरणांवर वैयक्तिक मते व्यक्त करणे हे गंभीर गैरवर्तन मानले जाईल..नवीन तरतुदींनुसार, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्यापूर्वी त्यांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. गुप्तपणे किंवा बनावट नावाने अकाउंट चालवण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की कर्मचारी सोशल मीडियावरून कोणताही वैयक्तिक फायदा घेऊ शकणार नाहीत. सोशल मीडियावर कोणत्याही सरकारी उपक्रमाचे चित्रीकरण, लाईव्ह स्ट्रीमिंग किंवा शेअर करणे सक्त मनाई आहे..EV Vehicles: मध्यमवर्गासाठी खुशखबर! इलेक्ट्रिक कारचं स्वप्न पूर्ण होणार; केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, काय घडलं?.कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया, कागदपत्रे किंवा चर्चा जनतेसमोर आणणे हे नियमांचे उल्लंघन मानले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारी धोरणे, निर्णय किंवा सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशांबद्दल सोशल मीडियावर वैयक्तिक टिप्पण्या न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध अपमानास्पद किंवा बदनामीकारक भाषा पोस्ट करणे देखील दंडनीय असेल. सरकारने म्हटले आहे की, सोशल मीडियावर ट्रोलिंग करणे किंवा प्रक्षोभक किंवा फूट पाडणारी सामग्री पोस्ट करणे हे सेवा आचारसंहितेचे उल्लंघन करते. अशा प्रकरणांमध्ये विभागीय कारवाई अपरिहार्य आहे..ही तरतूद बिहार सरकारी नोकरांच्या आचारसंहिता नियम, १९७६ अंतर्गत लागू केली जाईल. नियम ९ च्या उपनियम (२) नंतर एक नवीन उपनियम (३) जोडण्याचा प्रस्ताव आहे, जो मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इन्स्टंट मेसेजिंग अॅप्लिकेशन्सच्या वापराशी संबंधित असेल. अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. राजेंद्र यांच्या मते, सरकार या मुद्द्याबाबत गंभीर आहे आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे प्रशासकीय शिस्त राखू इच्छिते..तर दुसरीकडे बिहार सशस्त्र दलाच्या पहिल्या गोरखा बटालियनच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठीची पायाभूत सुविधा पाटण्यातील नौबतपूर येथे ओळखल्या जाणाऱ्या ३० एकर जागेवर बांधली जाईल. मंत्रिमंडळाने आज या इमारतीसाठी ४०५.४ दशलक्ष (४१,०३८,०००) रुपये मंजूर केले. ही रक्कम भूसंपादनासाठी वापरली जाईल..Yogi Government : योगी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! १५ लाख शिक्षकांसाठी ४४८ कोटींची मोफत आरोग्य कवच योजना.नितीश कुमार मंत्रिमंडळाने मुख्यमंत्री मागासवर्गीय आणि अत्यंत मागासवर्गीय वसतिगृह अनुदानाची रक्कम वाढवली आहे. या योजनेअंतर्गत, पूर्वी ₹१,००० असलेले वसतिगृह अनुदान आता ₹२,००० पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. ८,१५० विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. १ जानेवारी २०२६ पासून, विद्यार्थ्यांना ₹१,००० ऐवजी ₹२,००० दिले जातील. यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी अतिरिक्त ₹१९५.६ दशलक्ष खर्च करावे लागतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.