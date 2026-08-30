Officer Reshuffle: मोठा प्रशासकीय फेरबदल! ५६ बीएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

बिहारमध्ये प्रशासकीय बदली प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारने बिहार प्रशासकीय सेवेतील ५६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा आदेश जारी केला. या बदलीच्या यादीमध्ये महत्त्वाच्या जिल्हास्तरीय पदांचा तसेच विविध विभागांमधील उपसचिव आणि सहसचिव स्तरावरील जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. या आदेशानंतर पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, मुंगेर, सारण, गया, बेगुसराय, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर आणि खगरियासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय पदे बदलण्यात आली आहेत..पूर्णियाच्या बदली यादीतही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. राजीव कुमार यांची पूर्णिया जिल्हा परिषदेचे उपविकास आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शंकर शरण ओम्मी यांची पूर्णियाचे सेटलमेंट ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पूर्णियामध्ये प्रशासकीय स्तरावर या नवीन नियुक्त्या महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत. संतन कुमार सिंह यांची सहर्षा येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जन तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .Divorce Maintenance : कर्मचाऱ्यांना झटका ! पत्नीला पोटगी दिली नाही तर थेट पगारातून कपात; सरकारचा मोठा निर्णय .निखिल कुमार यांची सहर्षा येथे वरिष्ठ उप जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अजय कुमार यांची सहर्षा येथे सेटलमेंट ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे खगरिया येथील सेटलमेंट ऑफिसर पदाचा अतिरिक्त कार्यभारही असेल. रितू राणी यांची गोपालगंज येथे वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संतोष कुमार यांची गोपालगंज जिल्ह्यातील हथुआ येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .समस्तीपूर जिल्ह्यातील रोसेरा येथेही बदल झाले आहेत. पूजा कुमारी यांची रोसेराच्या उपविभागीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी रोसेराचे उपविभागीय अधिकारी असलेले संदीप कुमार यांची पाटणा येथील बिहार प्रशासकीय सुधारणा मिशन सोसायटीच्या उपसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आदेशानुसार, राकेश कुमार यांची रस्ते बांधकाम विभागात उपसचिव, मनीष कुमार यांची सामान्य प्रशासन विभागात उपसचिव आणि अनिल कुमार यांची युवक, रोजगार आणि कौशल्य विकास विभागात उपसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .अनिल कुमार यांना दुग्ध, मत्स्य आणि पशुधन विभागात विशेष कार्य अधिकारी म्हणूनही जबाबदारी देण्यात आली आहे. अभिषेक कुमार यांची सारण येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा लोकतक्रार निवारण अधिकारी, वंदना सिन्हा यांची कला आणि संस्कृती विभागात उपसचिव आणि प्रभात कुमार यांची मुंगेर येथे सेटलमेंट ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुबीर रंजन यांची जलसंपदा विभागात उपसचिव, नवीन कुमार पांडे यांची रोहतास येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, अमन प्रीत सिंग यांची आपत्ती व्यवस्थापन विभागात उपसचिव आणि प्रीती सिंग यांची ग्रामीण कार्य विभागात उपसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..Sunil Sharma Death : राजकारणात खळबळ! भाजपच्या दिग्गज नेत्याने जीवन संपवलं; नेमकं काय घडलं?.अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ उप जिल्हाधिकारी बदलण्यात आले. अनु कुमार यांची मुझफ्फरपूरमध्ये वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी म्हणून, तर प्रियांका कौशिक यांची औरंगाबादमध्ये विभागीय तपासाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमित विक्रम बैनामी यांची रोहतासमध्ये वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. राज कुमार सिन्हा यांची जहानाबादचे जिल्हा पंचायत राज अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. .बलवीर दास यांची गया येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जनदाखल निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संदीप कुमार यांची जहानाबादचे सेटलमेंट ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे अरवलच्या सेटलमेंट ऑफिसर पदाचा अतिरिक्त कार्यभारही असेल. संजीत कुमार यांची सुपौल सदर येथे भूमी सुधारणा उपजिल्हाधिकारी म्हणून, तर धीरेंद्र कुमार यांची ऊस उद्योग विभागात उपसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अभिराम कुमार यांची मोतीहारी सदर येथे उपविभागीय सार्वजनिक तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..सरकारने सचिवालय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना नवीन जबाबदाऱ्याही दिल्या आहेत. राकेश गुप्ता यांची ग्रामीण विकास विभागात सहसचिव, विजय कुमार पांडे यांची शिक्षण विभागात सहसचिव आणि सुभाष चंद्र मंडल यांची गृह विभागात सहसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमित कुमार यांची लघु जलसंपदा विभागात उपसचिव, अनिल कुमार दास यांची अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कल्याण विभागात उपसचिव आणि तरानिजा यांची श्रम संसाधन आणि स्थलांतरित कामगार कल्याण विभागात उपसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सत्यम सहाय आणि कुमार ओमकेश्वर यांची मुख्यमंत्री सचिवालयात उपसचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..चंद्रशेखर आझाद यांची कैमूर येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नैमिश कुमार यांची झंझारपूर आणि मधुबनी येथे भूमी सुधारणा उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुष्पेश कुमार यांची खगरिया येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून, आणि रोहित कुमार यांची दरभंगा येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राजीव रोशन यांची बेगुसराय येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा जन तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून, आणि निधी राज यांची पश्चिम चंपारण येथे वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..परीक्षा केंद्रावर वीज गेल्याने NEET PG Exam रद्द, फेरपरीक्षा कधी? तारीख आली समोर .सामान्य प्रशासन विभागाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, ज्या अधिकाऱ्यांची बदली झालेली नाही, ते सामान्य प्रशासन विभागाकडे हजर होतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त प्रवासाचा वेळ न घेता त्यांच्या नवीन नेमणुकीच्या ठिकाणी हजर होऊन पदभार स्वीकारणे आवश्यक असेल. ही माहिती देखील सामान्य प्रशासन विभागाला देणे बंधनकारक आहे. यासोबतच, भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता, २०२३ अंतर्गत वरिष्ठ उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी पदावर पाठवलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित क्षेत्रात कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकारही देण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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