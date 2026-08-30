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Officer Reshuffle: मोठा प्रशासकीय फेरबदल! ५६ बीएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, अनेक जिल्ह्यांमध्ये नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

Bihar Government Orders Officer Reshuffle: बिहारमध्ये सुरू असलेल्या प्रशासकीय फेरबदलाच्या पार्श्वभूमीवर बीएएस अधिकाऱ्यांच्या या बदल्याला राज्याच्या प्रशासकीय रचनेतील एक मोठा बदल मानले जात आहे.
Bihar Sees Fresh Administrative Shuffle, 56 BAS Officers Get New Postings

Bihar Sees Fresh Administrative Shuffle, 56 BAS Officers Get New Postings

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बिहारमध्ये प्रशासकीय बदली प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारने बिहार प्रशासकीय सेवेतील ५६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापना करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा आदेश जारी केला. या बदलीच्या यादीमध्ये महत्त्वाच्या जिल्हास्तरीय पदांचा तसेच विविध विभागांमधील उपसचिव आणि सहसचिव स्तरावरील जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. या आदेशानंतर पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, मुंगेर, सारण, गया, बेगुसराय, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर आणि खगरियासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासकीय पदे बदलण्यात आली आहेत.

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