लालूंची प्रकृती आणखी खालावली; पुढील उपचारासाठी दिल्लीला नेणार

रांची - राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांची प्रकृती बिघडल्यानं रिम्समध्ये उपचार सुरु आहेत. दरम्यान, आता त्यांनी दिल्लीला एम्समध्ये हलवण्याची तयारी करण्यात येत आहे. प्रकृती जास्तच खालावल्यानं रिम्स मेडिकल बोर्डाने हा निर्णय़ घेतला आहे. रिम्सने याबाबत होटवार तुरुंग प्रशासनाला माहिती दिली असून तुरुंग अधीक्षकांनीही याला दुजोरा दिला आहे.

लालू प्रसाद यादव यांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे. तसंच त्यांच्या चेहऱ्यावरही सूजही आहे. शुक्रवारी रात्री चर्चेनंतर तेजस्वी यादव यांनी सांगितलं की, वडिलांची प्रकृती ठीक नाही. चेहऱ्यावर सूज असून श्वास घेण्यासाठी त्रास होत आहे. त्यामुळे चांगल्या उपचारासाठी बाहेर नेण्यात येत आहे. लालू प्रसाद यादव यांच्या फुफ्फुसात पाणी झाल्याचं सांगताना तेजस्वी यादव म्हणाले की, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. क्रिएटनीनसुद्धा वाढलं आहे.

#UPDATE | We have decided to shift him (RJD leader Lalu Prasad) to AIIMS, Delhi by air ambulance: Dr Umesh Prasad, physician of Lalu Prasad in Ranchi https://t.co/RqMLJGxIpX pic.twitter.com/UBniZFlkaM

— ANI (@ANI) January 23, 2021