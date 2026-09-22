जमुईतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारावर मंत्री श्रेयसी सिंह यांचं वादग्रस्त वक्तव्य; विरोधकांकडून जोरदार हल्लाबोल

Jamui MLA controversy: बिहारमधील जमुई जिल्ह्यात एक अल्पवयीन मुलगा आणि मुलीला रस्त्यात अडवून केलेल्या मारहाण व छेडछाडीच्या धक्कादायक घटनेवर बिहारच्या मंत्री तथा स्थानिक आमदार श्रेयसी सिंह यांनी केलेल्या एका वादग्रस्त विधानामुळे राजकीय वर्तुळात गदारोळ झाला आहे. .या घटनेचा निषेध करताना श्रेयसी सिंह यांनी, "मॉरल पोलिसिंग अधिक चांगल्या, सभ्य आणि सुसंस्कृत पद्धतीने केले जाऊ शकले असते; परंतु त्या मुला-मुलीशी ज्या पद्धतीने गैरवर्तन करण्यात आले ते कोणत्याही परिस्थितीत सहन करण्यासारखे नाही," असे धक्कादायक विधान वृत्तवाहिनीशी बोलताना केले..Tempo Bike Accident : भरधाव वेगाने जाणाऱ्या टेम्पोने दोन मोटारसायकलला पाठीमागुन उडविल्याने एक जणाचा मृत्यू; तर एकजण जखमी.त्या पुढे म्हणाल्या की, इतर लोक आपले आयुष्य कसे जगतात याबद्दल समाजातील लोकांचे स्वतःचे मत असू शकते आणि ते व्यक्त करण्याचे चांगले मार्गही उपलब्ध आहेत. एकाच समाजातील लहान मुलांशी स्थानिक लोकांनी इतक्या क्रूरपणे वागावे, हे अनाकलनीय असल्याचे सांगत, या प्रकरणातील एकाही आरोपीला कायद्याच्या तावडीतून सुटू दिले जाणार नाही आणि भविष्यासाठी हा एक धडा ठरेल अशी कडक कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली..दरम्यान, या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी नंदन यादव आणि हरे राम यादव यांना चकमकीनंतर अटक केली असून, चकमकीत हरे राम यादव याच्या पायाला गोळी लागल्याची माहिती समोर आली आहे. दुसरीकडे, मंत्री श्रेयसी सिंह यांच्या या विधानावरून विरोधकांनी भाजप आणि बिहार सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. जनशक्ती जनता दलाचे प्रमुख तेजप्रताप यादव यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, "बिहारमध्ये महिला तर सोडाच, मी स्वतः बाहेर पडतानाही असुरक्षितता अनुभवतो; राज्यात कोणीही सुरक्षित नसताना सरकार खोटे दावे करत आहे. मुला-मुलीने एकत्र जाणे हा त्यांचा वैयक्तिक अधिकार आहे.".काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी 'एक्स'वर श्रेयसी सिंह यांचा व्हिडिओ शेअर करत संतप्त सवाल केला की, "पुढचे पाऊल काय असेल? बलात्कार हिंसक न होता 'सभ्य आणि सुसंस्कृत' पद्धतीने झाला तर तो चालेल का? शाब्दिक, शारीरिक किंवा मानसिक घुसखोरी ही केवळ सभ्यतेच्या नावाखाली कधीही स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.".Dharashiv Drought : सुमारे ६१ हजार एकरांवरील खरीप पीक संकटात\n;पावसाचा दगा; सोयाबीन करपले, भूम तालुक्यातील शेतकरी हतबल.काँग्रेस प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनाते यांनीही या विधानावर तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले, तर आम आदमी पक्षाने (आप) थेट भाजपच्या विचारसरणीवर हल्लाबोल करत, भाजपच्या महिला आमदार अल्पवयीन मुलींशी गैरवर्तन करणाऱ्या गुंडांचे आणि मॉरल पोलिसिंगचे निर्लज्जपणे समर्थन करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.