देश

जमुईतील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारावर मंत्री श्रेयसी सिंह यांचं वादग्रस्त वक्तव्य; विरोधकांकडून जोरदार हल्लाबोल

Bihar Minister Shreyasi Singh Faces Backlash Over 'Decent and Elegant' Moral Policing Remark: या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य आरोपी नंदन यादव आणि हरे राम यादव यांना चकमकीनंतर अटक केली असून, चकमकीत हरे राम यादव याच्या पायाला गोळी लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
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संतोष कानडे
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Jamui MLA controversy: बिहारमधील जमुई जिल्ह्यात एक अल्पवयीन मुलगा आणि मुलीला रस्त्यात अडवून केलेल्या मारहाण व छेडछाडीच्या धक्कादायक घटनेवर बिहारच्या मंत्री तथा स्थानिक आमदार श्रेयसी सिंह यांनी केलेल्या एका वादग्रस्त विधानामुळे राजकीय वर्तुळात गदारोळ झाला आहे.

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