देश

Mid-Day Meal Incident : मिड-डे मीलमध्ये मिठाऐवजी दिली डिटर्जंट पावडर! ३४ विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली

Detergent Powder in Food मिड-डे मील ‘एकता शक्ती फाउंडेशन’च्या केंद्रीय स्वयंपाकघरातून पुरवले जात असून, अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले जाणार आहेत.शिक्षण विभाग व प्रशासनाने चौकशी सुरू केली असून, या प्रकरणी अद्याप FIR किंवा अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही.
Nalanda mid day meal incident

Nalanda mid day meal incident

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील नूरसराई ब्लॉकमधील परासी येथील एका सरकारी माध्यमिक शाळेत मंगळवारी दुपारचे जेवण (मिड-डे मील) घेतल्यानंतर ३४ विद्यार्थी आजारी पडले.शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, जेव्हा मुलांनी जेवणासोबत अतिरिक्त मीठ मागितले, तेव्हा स्वयंपाकी महिलेने चुकून मिठाऐवजी डिटर्जंट पावडर दिली.यामुळे मुलांची तब्येत बिघडली.

Nalanda mid day meal incident
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