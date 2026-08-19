Mid-Day Meal Incident : मिड-डे मीलमध्ये मिठाऐवजी दिली डिटर्जंट पावडर! ३४ विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली

बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यातील नूरसराई ब्लॉकमधील परासी येथील एका सरकारी माध्यमिक शाळेत मंगळवारी दुपारचे जेवण (मिड-डे मील) घेतल्यानंतर ३४ विद्यार्थी आजारी पडले.शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितले की, जेव्हा मुलांनी जेवणासोबत अतिरिक्त मीठ मागितले, तेव्हा स्वयंपाकी महिलेने चुकून मिठाऐवजी डिटर्जंट पावडर दिली.यामुळे मुलांची तब्येत बिघडली..Premium|Vidarbha Heatwave Capital Temperature Records : 'विदर्भातला उन्हाळा नको गं बाई!' १० वर्षांत प्रथमच एप्रिल महिन्यात पारा चाळिशीपार! .जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या शाळेतील १७ मुले आणि १७ मुली जेवणानंतर आजारी पडले. त्यांना उपचारासाठी बिहारशरीफ सदर रुग्णालयात नेण्यात आले. सध्या सर्व मुले सुखरूप असून धोक्याबाहेर आहेत. वैद्यकीय तपासणीत त्यांच्या आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम दिसून आलेला नाही. .शाळेचे मुख्याध्यापक शैलेंद्र कुमार सिंग यांनी स्थानिक पत्रकारांना सांगितले की, शाळेतील दुपारचे जेवण एका स्वयंसेवी संस्थेद्वारे पुरवले जाते. ठरलेल्या मेनूनुसार मंगळवारी मुलांना भात आणि सोयाबीन-बटाट्याची भाजी देण्यात आली होती. जेवण टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. दुसऱ्या बॅचच्या वेळी एका विद्यार्थिनीने अतिरिक्त मीठ मागितले. ही विद्यार्थिनी शाळेतील एका स्वयंपाकी महिलेची नात असल्याचे समजते. आरोप आहे की, त्या स्वयंपाकी महिलेने चुकून मिठाऐवजी डिटर्जंट पावडर उचलली आणि ती त्या विद्यार्थिनीच्या जेवणात मिसळली..इतर मुलांनी ही कृती पाहिल्यानंतर त्यांनीही मीठ मागितले. परिणामी, त्यांनाही तीच डिटर्जंट पावडर देण्यात आली. काही वेळातच मुलांना घसा आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापनाला चुकीची जाणीव झाली. सुरुवातीला मुलांना आराम मिळावा म्हणून कोमट मिठाचे पाणी दिले. नंतर त्यांना भागन बिघा येथील दंत महाविद्यालयात आणि तिथून पुढील उपचारांसाठी बिहारशरीफ सदर रुग्णालयात पाठवण्यात आले..जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दुपारचे जेवण नगरनौसा येथील रामघाट येथील ‘एकता शक्ती फाउंडेशन’च्या मध्यवर्ती स्वयंपाकघरातून पुरवले जात होते. हे स्वयंपाकघर चंडी, नगरनौसा आणि नूरसराई ब्लॉकमधील २०६ शाळांमधील सुमारे २३,००० मुलांना दररोज जेवण पुरवते. जेवण वाढण्यापूर्वी शाळेतील दोन स्वयंपाकी आणि दोन शिक्षकांनी अन्नाची चव चाखून पाहिली होती. दुपारी साडेबाराच्या सुमारास १३२ विद्यार्थ्यांना जेवण वाढण्यात आले. यापैकी ३४ मुलांनी अस्वस्थ वाटल्याची तक्रार केली आणि त्यांना दुपारी सव्वादोनच्या सुमारास रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अन्नाचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले जातील. शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाला भेट दिली. बिहारचे मंत्री श्रवण कुमार यांनीही सदर रुग्णालयात जाऊन मुलांची भेट घेतली आणि योग्य उपचार मिळतील याची खात्री करण्याच्या सूचना दिल्या. सध्या या प्रकरणी कोणतीही एफआयआर किंवा अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.