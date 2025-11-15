देश

Bihar Result: सीएम योगींचा 'स्ट्राइक रेट' कमाल,बिहारमध्ये विरोधक ठरले निष्प्रभ!

NDA Registers Grand Victory in Bihar: बिहार विधानसभा निवडणुकीत एनडीएने जबरदस्त विजय मिळवत भाजप व जेडीयूने बहुमतावर मोहर उमटवली. प्रचारात सीएम योगी आदित्यनाथ यांच्या ३१ सभा निर्णायक ठरल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) शानदार विजय नोंदवला आहे. या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. भाजपने १०१ जागांवर निवडणूक लढवली, त्यापैकी त्यांनी ८३ जागांवर विजय मिळवला आणि ६ जागांवर ते आघाडीवर आहेत.

