Bihar Result: सीएम योगींचा 'स्ट्राइक रेट' कमाल,बिहारमध्ये विरोधक ठरले निष्प्रभ!

बिहार विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (NDA) शानदार विजय नोंदवला आहे. या निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. भाजपने १०१ जागांवर निवडणूक लढवली, त्यापैकी त्यांनी ८३ जागांवर विजय मिळवला आणि ६ जागांवर ते आघाडीवर आहेत..म्हणजेच, बिहारमध्ये भाजपच्या खात्यात सुमारे ९० जागा जाताना दिसत आहेत. दुसरीकडे, जेडीयूनेही १०१ जागा लढवून सुमारे ८५ जागा जिंकल्याचे चित्र आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीतील एनडीएच्या या दमदार विजयात उत्तर प्रदेशातील नेत्यांची भूमिका लक्षणीय ठरली, विशेषतः उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा प्रभाव बिहारच्या राजकारणात स्पष्टपणे दिसला..सीएम योगींचा ८७% हून अधिक 'स्ट्राइक रेट'सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी बिहारमध्ये एकूण ३१ जाहीर सभा (रॅली) घेतल्या, त्यापैकी त्यांनी समर्थन दिलेल्या २७ उमेदवारांनी विजय मिळवला. म्हणजेच, त्यांचा स्ट्राइक रेट ८७ टक्क्यांहून अधिक राहिला, जो कोणत्याही बाहेरील नेत्यासाठी अत्यंत प्रभावशाली मानला जातो..याउलट, समाजवादी पक्षाचे (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. त्यांनी २२ जनसभा घेतल्या, पण सपाच्या खात्यात केवळ २ जागा आल्या. बसपा सुप्रीमो मायावती यांनीही प्रचारात सहभाग घेतला, परंतु ५ पैकी फक्त १ उमेदवार जिंकू शकला. इतर नेत्यांचा प्रचारही फारसा प्रभावी ठरला नाही..योगींची 'अप्पू, पप्पू और टप्पू' टिप्पणी गाजली!निवडणूक प्रचारादरम्यान योगी आदित्यनाथ यांनी महागठबंधनच्या तीन प्रमुख नेत्यांची— राहुल गांधी, अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव — यांची तुलना 'अप्पू, पप्पू और टप्पू' शी केली होती. ही टिप्पणी माध्यमांमध्ये मोठी चर्चेचा विषय ठरली आणि अचानक निवडणुकीतील चर्चा रोजगार आणि विकासावरून या वक्तव्यावर केंद्रित झाली..Bihar Election Result 2025 Updates : बिहारमध्ये एनडीएने डबल सेंच्युरी ठोकली, महाआघाडीचा पराभव, निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर... .भाजप आणि एनडीएने याचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि त्याचा परिणाम मतदानावरही दिसला. सीएम योगी आदित्यनाथ यांची आक्रमक भाषणशैली आणि जोरदार प्रचारामुळे एनडीएच्या मोठ्या विजयात महत्त्वाचे योगदान मिळाले, हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे..