Boat Accident: गुरांसाठी चारा आणण्यास १४ गावकरी गेले; पण परतताना बोट उलटली अन्...; होत्याचं नव्हतं झालं, घटनेनं हळहळ

बिहारमधून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. पूर्व चंपारण जिल्ह्यात एक अपघात घडला आहे. नदीत बोट उलटून तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. गावकरी त्यांच्या जनावरांसाठी चारा काढल्यानंतर बोटीने परतत होते. जोरदार वाऱ्यामुळे बोटीचा तोल गेला आणि ती उलटली..मिळालेल्या माहितीनुसार, लखौरा पोलीस स्टेशन परिसरातील ध्रुव लखौरा पंचायतीतील पुरबारी लखौरा गावातील सिक्राहणा नदीत शनिवारी संध्याकाळी ही घटना घडली. अलिकडच्या पावसामुळे जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या सर्व नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. शेतंही भरून वाहत आहेत. अनेक भाग अजूनही पाण्याखाली आहेत. परिणामी लोकांना त्यांच्या गुरांसाठी चारा मिळवण्यासाठी बोटीने इतर भागात जावे लागते. .या प्रकरणात जिल्ह्यातील ध्रुव लाखौरा पंचायतीतील लाखौरा पुरबारी टोला आणि ब्रह्म टोला येथील एका बोटवाल्यासह १४ जण काल संध्याकाळी त्यांच्या गुरांसाठी चारा आणण्यासाठी नदीच्या पलीकडे गेले होते. चारा घेऊन परतत असताना पश्चिमेकडील जोरदार वाऱ्यामुळे बोट नदीत उलटली. उलटल्यानंतर अकरा जण पोहून सुरक्षित बाहेर पडले. परंतु अपघातात तीन जण बेपत्ता झाले..गावकऱ्यांनी स्थानिक जिल्हा अधिकारी आणि पोलीस स्टेशनला माहिती दिली. त्यानंतर ते घटनास्थळी पोहोचले. दरम्यान, स्थानिकांनी एका माणसाला वाचवले. मात्र, रुग्णालयात नेत असताना त्याचा मृत्यू झाला. रात्र पडल्याने बेपत्ता पुरुषांचा शोध थांबवण्यात आला. रविवारी एनडीआरएफ टीम आल्यानंतर दोन्ही बेपत्ता पुरुषांचे मृतदेह सापडले..जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी मनोज कुमार सिन्हा यांनी सांगितले की, बोट अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे. तिघांचेही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मृतांच्या आश्रितांना आपत्ती मदत निधीतून प्रत्येकी चार लाख रुपयांचा धनादेश मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी जनतेला पाण्यापासून दूर राहण्याचे आणि मुलांना पाण्यात जाऊ देऊ नये असे आवाहन केले..