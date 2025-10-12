देश

Boat Accident: गुरांसाठी चारा आणण्यास १४ गावकरी गेले; पण परतताना बोट उलटली अन्...; होत्याचं नव्हतं झालं, घटनेनं हळहळ

Boat Capsizes Incident: बिहारमधून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. गावकऱ्यांची बोट नदीत उलटली आहे. या घटनेत काहींचा मृत्यू झाला आहे. तर काहीजण पोहत किनाऱ्यावर आले आहे.
East Champaran Boat Accident

East Champaran Boat Accident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बिहारमधून एक दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. पूर्व चंपारण जिल्ह्यात एक अपघात घडला आहे. नदीत बोट उलटून तीन जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. गावकरी त्यांच्या जनावरांसाठी चारा काढल्यानंतर बोटीने परतत होते. जोरदार वाऱ्यामुळे बोटीचा तोल गेला आणि ती उलटली.

Loading content, please wait...
Bihar
boat
Drowning death News
Drowning death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com