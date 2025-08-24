देश
Rahul Gandhi: राहुल गांधींना किस केलं, सुरक्षा रक्षकानं तरुणाला पकडलं अन्...; बाईक रॅलीतील व्हिडिओ व्हायरल
Rahul Gandhi Kiss Incident: बिहारमध्ये राहुल गांधींच्या बाईक रॅलीदरम्यान सुरक्षेत त्रुटी आढळून आली. एका तरुणाने त्यांचा किस घेतला. त्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्या तरुणाला थप्पड मारली.
बिहार दौऱ्यावर असलेले काँग्रेस नेते आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या सुरक्षेत त्रुटी असल्याचा एक मोठा प्रकार समोर आला आहे. पूर्णिया येथे बाईक रॅलीदरम्यान एका तरुणाने राहुल गांधींना किस केले. त्यानंतर राहुल गांधींच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या सुरक्षा रक्षकाने धावत जाऊन त्या तरुणाला पकडून त्याला चापट मारली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.