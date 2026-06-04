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Khan Sir Firing Case: गोळीबारप्रकरणी खान सरांनाच अटक होण्याची शक्यता; दोन्ही अंगरक्षकांनी गोळीबाराची दिली कबुली

Investigative teams question Youtube educator Faisal Khan over bodyguard weapons abuse: पोलिसांनी दोन्ही सुरक्षारक्षकांकडून अनेक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील माहिती गोळा केली आहे, ज्याची सध्या अधिकृतपणे पडताळणी केली जात आहे.
khan sir case

khan sir case

esakal

संतोष कानडे
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Patna Police arrest Khan Sir's two bodyguards: देशातील सुप्रसिद्ध शिक्षक आणि युट्युब एज्युकेटर 'खान सर' पुन्हा एकदा मोठ्या वादात सापडले आहेत. पाटण्यातील त्यांच्या कोचिंग सेंटर परिसरात झालेल्या गोळीबार प्रकरणानंतर पाटणा पोलिसांनी मोठी कारवाई केलीय. खान सरांच्या दोन्ही सुरक्षारक्षकांना पोलिसांनी अटक केली आहे.

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