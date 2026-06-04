Khan Sir Firing Case: गोळीबारप्रकरणी खान सरांनाच अटक होण्याची शक्यता; दोन्ही अंगरक्षकांनी गोळीबाराची दिली कबुली

Patna Police arrest Khan Sir's two bodyguards: देशातील सुप्रसिद्ध शिक्षक आणि युट्युब एज्युकेटर 'खान सर' पुन्हा एकदा मोठ्या वादात सापडले आहेत. पाटण्यातील त्यांच्या कोचिंग सेंटर परिसरात झालेल्या गोळीबार प्रकरणानंतर पाटणा पोलिसांनी मोठी कारवाई केलीय. खान सरांच्या दोन्ही सुरक्षारक्षकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. .अटक करण्यात आलेल्या या अंगरक्षकांची नावे प्रदीप आणि तालेश्वर अशी आहेत. पोलिसांच्या प्राथमिक चौकशी दरम्यान या दोन्ही सुरक्षारक्षकांनी गोळीबार केल्याची धक्कादायक कबुली दिल्याचे सूत्रांकडून समजते आहे. अंगरक्षकांच्या या कबुलीनानाम्यानंतर या प्रकरणाला आता एक नवीन वेगळे वळण मिळाले असून, खान सर ऊर्फ फैजल खान यांनाही पोलीस या गुन्ह्यात अटक करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जातेय..समृद्धी महामार्गानंतर आता शक्तीपीठ महामार्ग! एमएसआरडीसीची ‘शक्तीपीठ संवाद यात्रा’ सुरू; प्रशासन आणि शेतकरी एकाच व्यासपीठावर.या संपूर्ण गंभीर घटनाक्रमामुळे पाटणा पोलीस अॅक्शन मोडमध्ये आले असून त्यांनी तपासाची व्याप्ती वाढवली आहे. पोलिसांचे एक विशेष पथक खान सरांच्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटवर पोहोचले आहे. तिथे प्रत्यक्ष चौकशी आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे..सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिसांनी दोन्ही सुरक्षारक्षकांकडून अनेक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील माहिती गोळा केली आहे, ज्याची सध्या अधिकृतपणे पडताळणी केली जात आहे. दोन्ही रक्षकांनी गोळीबार केल्याचं कबूल केल्यामुळे या कृत्यासाठी त्यांना खान सरांची चिथावणी किंवा आदेश होता का, या मुख्य अँगलने पोलीस आता तपास करत आहेत..Iran Crisis: मोजतबा खामेनींना सत्तापालटाची भीती! इराणमध्ये कठोर नियम लागू; अमेरिका-इस्त्रायलवर गंभीर आरोप.याप्रकरणी पाटणा पोलीस लवकरच खान सर यांची सखोल चौकशी करणार असून, त्यांनतर त्यांच्या अटकेबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या वादामुळे बिहारमधील शिक्षण क्षेत्रात आणि सोशल मीडियावर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. 'न्यूज १८ हिंदी'ने सूत्रांच्या हवाल्याने हे वृत्त दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.