Dy Chief Minister Attacked: धक्कादायक! आधी निदर्शने, नंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर हल्ला, बिहारमध्ये नेमकं काय घडलं?

DCM Convoy Attack News: सध्या राज्यात वातावरण तापलं आहे. यातच आता विरोधीपक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांच्यासमोर निदर्शने करत त्यांच्या ताफ्यावर हल्ला केला आहे.
बिहारमध्ये मतदान सुरू असताना लखीसराय येथे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांना निदर्शनांचा सामना करावा लागला. लोकांनी त्यांच्या ताफ्याला घेरले. सिन्हा यांनी आरोप केला की, राजदच्या गुंडांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. घटनास्थळी पोलीस उपस्थित आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी लखीसरायचे पोलीस अधीक्षक अजय कुमार आणि जिल्हा दंडाधिकारी मिथिलेश मिश्रा यांना खोरियारी गावातील मतदान केंद्रावरील परिस्थितीची माहिती दिली.

