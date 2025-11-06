Dy Chief Minister Attacked: धक्कादायक! आधी निदर्शने, नंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यावर हल्ला, बिहारमध्ये नेमकं काय घडलं?

बिहारमध्ये मतदान सुरू असताना लखीसराय येथे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा यांना निदर्शनांचा सामना करावा लागला. लोकांनी त्यांच्या ताफ्याला घेरले. सिन्हा यांनी आरोप केला की, राजदच्या गुंडांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. घटनास्थळी पोलीस उपस्थित आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी लखीसरायचे पोलीस अधीक्षक अजय कुमार आणि जिल्हा दंडाधिकारी मिथिलेश मिश्रा यांना खोरियारी गावातील मतदान केंद्रावरील परिस्थितीची माहिती दिली. .उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा म्हणाले की, ते बिहारमध्ये "जंगलराज" येऊ देणार नाहीत. राजदच्या गुंडांनी हल्ला केला. आमच्या वाहनावर दगडफेक करण्यात आली. आमच्यावर शेण आणि दगडफेक करण्यात आली. आम्ही येथे निषेधावर बसू. येथील एसपी इतके भित्रे आहेत की ते काहीही करू शकत नाहीत. प्रशासन भित्रे आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांवर अशा प्रकारे हल्ला केला जात आहे. गुन्हेगार इतके धाडसी झाले आहेत. जोपर्यंत विजय सिन्हा आहेत तोपर्यंत बिहारमध्ये जंगल राज राहणार नाही." . ED Action against Raina and Dhawan : मोठी बातमी! सुरेश रैना, शिखर धवनला ‘ED’चा दणका ; तब्बल ११.१४ कोटींची संपत्ती जप्त!.उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांनी पोलीस अधीक्षक (एसपी) यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला आणि सांगितले की, "मी गावात आहे. मी येताच राजद समर्थकांनी माझ्या गाडीला घेरले. दगडफेक केली. गर्दी वाढत आहे. येथे विशेष दल पाठवा. मी येथे धरणे धरणार आहे. ते उपमुख्यमंत्र्यांना आत येऊ देत नाहीत. त्यांनी दगड आणि शेण फेकले आहे.".ते असेही म्हणाले, "राजद सत्तेत येण्यापूर्वीच त्यांची गुंडगिरी पहा. त्यांनी माझ्या मतदान एजंटला धमकावले आणि सकाळी ६:३० वाजता त्याला हाकलून लावले. ते मतदारांना बाहेर पडू देत नाहीत." उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा यांनी लखीसरायचे एसपी अजय कुमार आणि डीएम मिथिलेश मिश्रा यांना खोरियारी गावातील मतदान केंद्रावरील परिस्थितीची माहिती दिली..UP Police : युपीत माफियांच्या पाठोपाठ आता गँगस्टर पोलिसांच्या निशाण्यावर; १०० हून अधिक गुन्हेगारांची यादी तयार, होणार मालमत्ता जप्त! .लखीसरायचे जिल्हा दंडाधिकारी मिथिलेश मिश्रा म्हणाले, "निवडणुका सुरू आहेत. प्रत्येक उमेदवाराला त्यांच्या मतदारसंघात जाण्याचा अधिकार आहे. जर आम्हाला कोणतीही तक्रार मिळाली तर आम्ही त्याची चौकशी करू. आम्ही शांतता प्रस्थापित करण्याची खात्री करत आहोत. परिस्थितीनुसार तक्रार आल्यास कारवाई केली जाईल. लखीसरायचे एसपी अजय कुमार म्हणाले, "मी सकाळी इथे आलो, सगळं शांत होतं. जेव्हा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आले तेव्हा काही लोकांनी त्यांच्या विरोधात निषेध केला. आम्ही चौकशी करत आहोत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.