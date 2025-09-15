Tejashwi Yadav FIR : तेजस्वी यादवसह चौघांविरोधात 'FIR' दाखल; जाणून घ्या, नेमकं काय प्रकरण?

Tejashwi Yadav Latest Update :बिहारच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. युट्यूबरला मारहाण केल्याप्रकरणी तेजस्वी यादव यांच्यासह चौघांविरोधात सिंहवाडा पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री जीवेश कुमार आणि पीडित दिलीप कुमार साहनी उर्फ दिवाकर यांच्यानंतर हा या प्रकरणात दाखल झालेला तिसरा एफआयआर आहे.
याशिवाय, तेजस्वी यादव आणि इतरांवर फसवणुकीचा आरोप आहे. सिंहवाडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सिंहवाडा नगर पंचायतीच्या वॉर्ड ७ येथील रहिवासी मिथिलेश भगत यांच्या पत्नी गुडिया देवी यांनी राज्यसभा सदस्य संजय यादव, माजी आमदार ऋषी मिश्रा आणि २०२० मध्ये जाले येथून काँग्रेसचे उमेदवार असलेले मशकूर अहमद उस्मानी यांना या प्रकरणात आरोपी म्हटले आहे.
याशिवाय त्यांनी सांगितले आहे की, तीन-चार दिवसांपूर्वी काही लोक त्यांच्या घरी आले आणि त्यांनी आणखी काही महिलांना बोलावण्यास सांगितले. जेव्हा अनेक महिला आल्या तेव्हा गाडीतून एक फॉर्म काढण्यात आला आणि सर्वांना तो भरण्यास सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांना आधार आणि मोबाईल नंबरसह दोनशे रुपये देण्यासही सांगण्यात आले.
कारण, त्यांना आश्वासन देण्यात आले होते की दरमहा तुमच्या खात्यात २५०० रुपये जमा केले जातील. या विश्वासावर, सर्व महिलांनी कागदपत्रांसह पैसे दिले होते. मात्र नंतर त्यांची फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे.
याशिवाय, यामागे एक भक्कम राजद नेता असल्याचे आढळून आले. त्यांनी निष्पाप जनतेला फसवण्याची योजना आखली आहे. वरील आरोपींव्यतिरिक्त, अनेक स्थानिक कार्यकर्ते देखील यामध्ये सामील आहेत. असाही आरोप गुडिया देवी यांनी केलेला आहे. आता याप्रकरणी पोलिस स्टेशन प्रभारी बसंत कुमार म्हणाले की, एफआयआर दाखल करण्यात आला असून प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला आहे.
