Bihar Election Result 2025: एनडीएच्या प्रचंड विजयावर उत्तराखंडचे सीएम पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, 'मोदीमय झाले बिहार!'

बिहार निवडणूक निकाल २०२५ : उत्तराखंडमधील भाजप कार्यालयात या विजयाचा जल्लोष उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटली आणि जोरदार नृत्य केले. या विजयाच्या उत्सवात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वतः सहभागी झाले. यावेळी 'मोदी' आणि 'धामी' यांच्या नावाच्या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला. भाजप नेते याला 'मोदी मॅजिक' (Modi Magic) असल्याचे सांगत आहेत..'अवसरवाद आणि परिवारवादाला जनतेने नाकारले'उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बिहारमधील या प्रचंड विजयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, "बिहार मोदीमय झाला आहे."https://x.com/pushkardhami/status/1989366861193187675धामी यांनी सोशल मीडिया (X) वर लिहिले की"बिहार विधानसभा निवडणुकीतील एनडीएचा हा प्रचंड विजय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राष्ट्रात सुरू असलेल्या विकासाच्या महायज्ञाचा परिणाम आहे." "हा निकाल स्पष्ट संदेश देतो की, बिहारची जनता विकास, सुशासन (Good Governance) आणि स्थिरता यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारत नाही. महागठबंधनाचा मोठा पराभव हे सिद्ध करतो की, अवसरवाद, परिवारवाद, अव्यवस्था आणि दुष्प्रचाराचे राजकारण आता जनतेने पूर्णपणे नाकारले आहे.".Vinod Tawde: एनडीएच्या विजयामागे चाणक्य कोण? महाराष्ट्रातून गेलेला नेता बिहारचा 'किंगमेकर' ठरला; शाह-नड्डांचा विश्वास सार्थ ठरवला!.मुख्यमंत्री धामी म्हणाले की, हा विजय जनतेच्या विश्वासाची, संघटनेच्या अथक परिश्रमाची आणि जनसेवेच्या एनडीएच्या अटूट संकल्पाची पुष्टी करतो. त्यांनी सर्व विजयी उमेदवार, कार्यकर्ते आणि समर्थकांना या ऐतिहासिक यशाबद्दल हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. माहितीनुसार, सीएम धामी यांनीही बिहारमध्ये दोन टप्प्यांत प्रचारसभा घेतल्या होत्या.