पोलीस आयुक्तांच्या पत्नीच्या पायाला काटा रुतला, डॉक्टर दारू पिऊन उपचारासाठी पोहोचला; नंतर जे घडलं त्यानं...

पोलीस आयुक्तांच्या पत्नीच्या पायात काटा रुतल्यानंतर उपचारासाठी पोहोचलेला डॉक्टर दारूच्या नशेत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना बिहारच्या रोहतक येथे घडली आहे. या प्रकरणी संबंधित डॉक्टरला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून प्रशासनाकडून पुढील कारवाई सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी पाटणा येथील पोलीस आयुक्तांच्या पत्नी आपल्या आईसोबत देवदर्शनासाठी गेल्या होत्या. दर्शन आटोपून परत येताना त्यांच्या पायात काटा रुतला. त्यानंतर प्राथमिक उपचारासाठी वैद्यकीय पथकाला बोलावण्यात आले. घटनास्थळी रुग्णालयाचे कार्यकारी उपाधीक्षक डॉ. असिथ रंजन पोहोचले आणि त्यांनी काटा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र उपचारादरम्यान त्यांच्या वागणुकीवरून आणि बोलण्यावरून उपस्थितांना संशय आला. डॉक्टर दारूच्या नशेत असल्याचे सांगितले जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासनाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले. तसेच डॉक्टरला सिव्हिल सर्जन कार्यालयात बोलावून तपासणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली..दरम्यान, संबंधित डॉक्टरवर यापूर्वीही उपचारादरम्यान मद्यप्राशन केल्याचे आरोप झाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वीही त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. प्रकरण गंभीर असल्याने कार्यकारी उपाधीक्षक डॉ. असित रंजन यांच्याकडून लेखी स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. त्यांचे उत्तर समाधानकारक नसल्यास आरोग्य विभागाच्या नियमांनुसार पुढील विभागीय कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दिली.