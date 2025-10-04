PM Modi Scheme : 5 लाख पदवीधर तरुणांना दरमहा 1,000 रुपयांचा भत्ता; बिहारमधील युवकांसाठी पंतप्रधान मोदींची मोठी घोषणा

पंतप्रधान मोदींनी बिहारमधील ५ लाख पदवीधरांसाठी दरमहा १,००० रुपयांच्या भत्त्याची घोषणा केली.कौशल्य विद्यापीठ व विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनेचे नवीन स्वरूप सादर करण्यात आले.मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी १,००० आयटीआयच्या विकासासाठी ६०,००० कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा केली..PM Modi Scheme : बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष विविध आकर्षक योजना जनतेसमोर मांडत आहेत. या शर्यतीत भाजपही मागे नाही. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी बिहारच्या तरुणांना लक्षात घेऊन एक महत्त्वाची योजना जाहीर केली. .बिहारमधील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना त्यांनी तब्बल ६२ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू केला. आगामी निवडणुकीत बिहारमधील युवकांची (Bihar Assembly Elections) भूमिका निर्णायक ठरणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे..पदवीधरांना मासिक भत्ताविशेष अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी त्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत दरमहा १,००० रुपयांचा भत्ता थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे..राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी आता QR कोड साइनबोर्ड; NHAI ची नवी योजना, प्रवाशांना त्वरित मिळणार 'ही' माहिती.मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची घोषणाराज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी या योजनेची घोषणा केली. देशभरातील १,००० सरकारी आयटीआय विकसित करण्यासाठी तब्बल ६० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे पंतप्रधान सेतू योजनेलाही चालना मिळणार आहे..युवकांसाठी कौशल्य विद्यापीठाची भेटया प्रकल्पाच्या शुभारंभावेळी पंतप्रधान मोदींनी बिहारमध्ये एका नवीन कौशल्य विद्यापीठाचे उद्घाटनही केले. या विद्यापीठात उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम उपलब्ध होणार असून तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यावर भर दिला जाणार आहे..विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनापंतप्रधान मोदींनी बिहारमध्ये सुधारित विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना देखील सुरू केली. उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेतून आतापर्यंत ३.९२ लाख विद्यार्थ्यांना ७,८८० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे..बिहार युवा आयोगाचे उद्घाटनतरुणांच्या क्षमतांचे मूल्यमापन करण्यासाठी बिहार युवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगात १८ ते ४५ वयोगटातील तरुणांचा समावेश असेल. बिहारच्या युवकांसाठी ही घोषणा मोठी भेट मानली जात असून निवडणुकीपूर्वी राजकीय रंगत आणखी वाढण्याची शक्यता आहे..FAQsप्र.१: बिहारमधील किती विद्यार्थ्यांना भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे?उत्तर : अंदाजे ५ लाख पदवीधर विद्यार्थ्यांना दरमहा १,००० रुपये भत्ता मिळेल.प्र.२: ही योजना किती काळासाठी लागू असेल?उत्तर : विशेष अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे मासिक भत्ता मिळणार आहे.प्र.३: विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजनेत काय बदल झाले आहेत?उत्तर : या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कर्ज घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.