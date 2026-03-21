MLAs Suspends: पक्षाविरोधी भूमिका नडली! BJD कडून सहा आमदारांचे तात्काळ निलंबन; टोकाचा निर्णय घेण्याचं नेमकं कारण काय?

BJD suspends MLAs: बिजू जनता दलाने ओडिशा राज्यसभा निवडणुकीत पक्षांतर केल्याबद्दल आपल्या सहा आमदारांना निलंबित केले आहे. बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक यांनी पक्षाशी निष्ठा ठेवण्यावर भर दिला.
Vrushal Karmarkar
Updated on

राज्यसभा निवडणुकीत पक्षांतर करून मतदान करणाऱ्या बिजू जनता दल (बीजेडी) च्या आमदारांवर ओडिशाने कारवाई केली आहे. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल बीजेडीने सहा आमदारांना पक्षातून तात्काळ निलंबित केले आहे. यामध्ये बालीगुडा येथील आमदार चक्रमणी कन्हार, जयदेव येथील नबा किशोर मल्लिक, चौदवार, कटक येथील सौविक बिस्वाल, बस्ता येथील सुबासिनी जेना, तिर्तोल येथील रमाकांत भोई, बांकी येथील देवी रंजन त्रिपाठी यांचा समावेश आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक यांनी हा आदेश जारी केला आहे.

