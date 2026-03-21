MLAs Suspends: पक्षाविरोधी भूमिका नडली! BJD कडून सहा आमदारांचे तात्काळ निलंबन; टोकाचा निर्णय घेण्याचं नेमकं कारण काय?

राज्यसभा निवडणुकीत पक्षांतर करून मतदान करणाऱ्या बिजू जनता दल (बीजेडी) च्या आमदारांवर ओडिशाने कारवाई केली आहे. पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल बीजेडीने सहा आमदारांना पक्षातून तात्काळ निलंबित केले आहे. यामध्ये बालीगुडा येथील आमदार चक्रमणी कन्हार, जयदेव येथील नबा किशोर मल्लिक, चौदवार, कटक येथील सौविक बिस्वाल, बस्ता येथील सुबासिनी जेना, तिर्तोल येथील रमाकांत भोई, बांकी येथील देवी रंजन त्रिपाठी यांचा समावेश आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक यांनी हा आदेश जारी केला आहे. .नोटीसमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, सदर आमदारांना २१ मार्च २०२६ रोजी पक्षातून निलंबित करण्यात येत आहे. या निर्णयाची पक्षात तात्काळ अंमलबजावणी केली जात आहे. या आमदारांवर राज्यसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षांतर करणे, पक्षाच्या भूमिकेपासून विचलित होणे आणि पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी झाल्याचा आरोप आहे. या आमदारांनी बीजेडीच्या घटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे, जे पक्षाच्या सामूहिक निर्णयांप्रति संपूर्ण निष्ठा अनिवार्य करते. त्यांच्या कृती, विशेषतः १६ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीतील त्यांचे क्रॉस-व्होटिंग, हे पक्षाच्या व्हीप आणि शिस्तीचे उल्लंघन आहे.".एका निवेदनात, भाजप अध्यक्ष आणि पक्षप्रमुख नवीन पटनायक यांनी यावर जोर दिला की, पक्षाची घटना सदस्यांकडून अढळ निष्ठेची अपेक्षा करते. हे पाऊल शिस्त मजबूत करण्याच्या आणि पक्षाची अखंडता टिकवून ठेवण्याच्या दिशेने उचलले गेले आहे, असे मानले जात आहे. या निलंबनामुळे पक्षाच्या सर्व सदस्यांना एक स्पष्ट संदेश गेला आहे की, पक्षाच्या सामूहिक निर्णयांपासून कोणताही विचलन खपवून घेतला जाणार नाही. आपला राजकीय अजेंडा पुढे नेत असताना पक्षांतर्गत एकता आणि शिस्त कायम राखण्याचे बीजेडीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यसभेच्या निवडणुका १६ मार्च रोजी पार पडल्या..नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत, भाजपने चारपैकी दोन राज्यसभा जागा जिंकल्या. विरोधी पक्ष बीजेडी आणि भाजप-समर्थित अपक्ष उमेदवाराने प्रत्येकी एक जागा जिंकली. ओडिशामध्ये एकूण १४७ आमदार आहेत. भाजप-समर्थित आणि अपक्ष आमदारांची एकत्रित संख्या ८२ होती. भाजपच्या उमेदवाराला राज्यसभेत ९३ प्रथम पसंतीची मते मिळाली, जी वास्तविक संख्येपेक्षा ११ ने कमी होती. यापैकी आठ बिजू जनता दलाचे आमदार आणि तीन काँग्रेसचे आमदार होते. यामुळे बीजेडीला कारवाई करण्यास प्रवृत्त व्हावे लागले.