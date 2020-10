कोरोनावरील संशोधन आणि उत्पादनात भारताची कामगिरी प्रेरणादायी- बिल गेट्स

नवी दिल्ली- प्रख्यात उद्योगपती आणि मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी पुन्हा एकदा कोरोना विषाणूविरोधातील लढाईसाठी भारताच्या योगदानाचे कौतुक केले आहे. भारताचे संशोधन आणि उत्पादनाची क्षमता कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी खूप महत्त्वाची आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ग्रँड चॅलेंजस एन्युएल मीटिंग 2020 कार्यक्रमात ते बोलत होते. दरम्यान, बिल गेट्स यांनी पंतप्रधान मोदी यांचे टि्वट रिट्विट करत या कार्यक्रमात आपल्याला सहभागी करुन घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.

India’s research and manufacturing capacity are critical for fighting COVID-19. Thank you @narendramodi for speaking at today’s Grand Challenges meeting. @PMOIndia https://t.co/ZMmIL0xxWi

— Bill Gates (@BillGates) October 19, 2020