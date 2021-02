आसाममध्ये भाजपला मोठा झटका; प्रमुख सहकारी पक्षाने धरली काँग्रेसची वाट

गुवाहाटी : आसाममध्ये येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधीच भारतीय जनता पक्षाला मोठा झटका लागला आहे. आासमामध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या सरकारमध्ये गेल्या 5 वर्षांपासून प्रमुख सहकारी असणाऱ्या बोडोलँड पीपल्स फ्रंट (BPF) ने आता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. बोडोलँड पीपल्स फ्रंटचा हा निर्णय म्हणजे भाजपला आसाममध्ये बसलेला मोठा धक्का मानला जातोय. आसाममधील बोडोलँड बेल्टमध्ये आपली पकड मजबूत असणाऱ्या BPF ने 2006 सालापासूनच बोडोलँडच्या सर्व 12 जागा जिंकल्या आहेत. BPF चे अध्यक्ष हगरामा मोहिलारी यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, शांती, एकता आणि विकासासाठी काम करण्यासाठी BPF ने येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये 'महाजाथ'सोबत हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपासोबत आता आमची युती अथवा मैत्री नसेल, असं त्यांनी जाहीर केलं आहे.

To work for Peace, Unity and Development the Bodoland People’s Front (BPF) has decided to join hands with MAHAJATH in the forthcoming Assam Assembly Election. We shall no longer maintain friendship or alliance with BJP.

— Hagrama Mohilary (@HagramaOnline) February 27, 2021