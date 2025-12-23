VIDEO : हिंदी शिकण्यासाठी भाजप नगरसेविकेचा आफ्रिकन नागरिकाला धमकी वजा इशारा; 'त्या' व्हायरल व्हिडिओमुळे भाषा वाद पेटला

BJP Councillor Controversy : दिल्लीतील भाजपच्या एका नगरसेविकेने आफ्रिकन नागरिकाला हिंदी शिकण्याचा (Hindi language Row) इशारा दिल्याचा प्रकार सध्या जोरदार चर्चेत आला आहे. पटपरगंज वॉर्ड क्रमांक १९७ मधील नगरसेविका रेणू चौधरी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, त्यात त्या एका सार्वजनिक उद्यानात फुटबॉलचे प्रशिक्षण देणाऱ्या परदेशी प्रशिक्षकाला एक महिन्याचा अल्टिमेटम देताना दिसत आहेत..नेमकं प्रकरण काय?व्हायरल व्हिडिओमध्ये नगरसेविका रेणू चौधरी या एका आफ्रिकन नागरिकाला अडवून विचारतात, “तू अजून हिंदी का शिकला नाहीस? एका महिन्याच्या आत हिंदी शिकलास नाहीस, तर तुला या उद्यानात प्रवेश दिला जाणार नाही.” या वेळी उपस्थित काही लोकांना हा प्रकार विनोदी वाटल्याने ते हसताना दिसतात..मात्र, नगरसेविका त्यांना थांबवत म्हणतात, “ही हसण्याची बाब नाही. मी पूर्णपणे गंभीर आहे. आठ महिन्यांपूर्वीच मी याबाबत इशारा दिला होता. जर तुम्ही या देशात राहत असाल आणि इथे पैसे कमवत असाल, तर येथील भाषा येणं गरजेचं आहे.” संबंधित परदेशी नागरिक गेल्या १५ वर्षांपासून भारतात राहत असून, तो मुलांना फुटबॉलचे प्रशिक्षण देत असल्याचे सांगितले जाते..Viral Video : 'हा' व्हिडिओ पाहून चीड येईल! भररस्त्यात जावयाचे सासूसमोर लोटांगण, तरीही पत्नी मिळालीच नाही, नेमका काय प्रकार?.वाद वाढल्यानंतर नगरसेविकेचे स्पष्टीकरणहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त करण्यात आला. यानंतर नगरसेविका रेणू चौधरी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, आपला हेतू कोणालाही धमकावण्याचा नव्हता, तर संवादातील अडचणींकडे लक्ष वेधण्याचा होता. उद्यानाची देखभाल करणारे महापालिकेचे (एमसीडी) कर्मचारी इंग्रजी समजत नसल्यामुळे प्रशिक्षकाशी संवाद साधण्यात अडचणी येत होत्या..रेणू चौधरी यांनी असा दावा केला की, हे एक सार्वजनिक उद्यान असून तेथे प्रशिक्षक मुलांना शुल्क घेऊन फुटबॉल शिकवत होते. आठ महिन्यांपूर्वी त्यांना महापालिकेला महसूल देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, भाषा समजत नसल्याचे कारण देत त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. “मी त्यांना मूलभूत हिंदी शिकवण्यासाठी शिक्षक नेमून देण्याची ऑफर दिली होती. त्याचा खर्चही त्यांनीच करावा, असे सांगितले होते. मात्र, त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले..'हिंदी शिकण्यात काहीही गैर नाही’आपल्या भूमिकेचा बचाव करताना नगरसेविका रेणू चौधरी म्हणाल्या, “मी जे बोलले ते चुकीचे आहे, असे मला वाटत नाही. आपल्या देशात बहुसंख्य लोक हिंदी बोलतात. त्यामुळे इथे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांनी हिंदी भाषा शिकण्यात काहीही गैर नाही.” या घटनेमुळे भाषा, परदेशी नागरिकांचे हक्क आणि सार्वजनिक जागांचा वापर या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.